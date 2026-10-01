Se buscan voluntarios para vivir gratis en una casa rural en Gerona cambio de trabajar 15 horas semanales ayudando con las tareas domésticas y reparando bicicletas

Para quienes se encuentren relativamente cerca de Gerona y estén pensando en cambiar sus rutinas por completo, este artículo podría venir de perlas. Y es que recientemente se abrió la posibilidad de vivir completamente gratis en una casa rural de esta ciudad. ¿Qué se pide a cambio? Simple: ayudar con tareas cotidianas y reparar bicicletas.

Recordemos que la mayoría de estas ofertas se concentran en verano, cuando llegan más viajeros. Esta, en cambio, está pensada para los meses más fríos del año y tiene un perfil bastante concreto: pocas horas de trabajo y un entorno tranquilo. Ideal para quienes se cansaron de la ciudad.

Así es el irresistible voluntariado para vivir en una casa rural de Gerona

La oferta se ha publicado en Workaway, una plataforma que pone en contacto a viajeros con anfitriones de todo el mundo. Quien la firma es Sabine, una mujer francesa que lleva muchos años instalada en España y que busca un voluntario para este otoño y este invierno.

Como ya se mencionó previamente, el trato es sencillo. El voluntario debe colaborar tres horas al día, cinco días a la semana, lo que suma quince horas semanales. A cambio, recibe alojamiento gratuito, desayuno y comida.

La casa está en Fortià, un pequeño municipio del Alt Empordà con 793 habitantes, situado entre Figueres y Empuriabrava.

Para seducir aún más a los interesados, cabe señalar que las playas de la Costa Brava quedan a unos ocho kilómetros, y el entorno reúne atractivos como el Teatro-Museo Dalí de Figueres o el Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Inclusive, el propio pueblo conserva parte de su pasado medieval, cuando dependía del cercano monasterio de Sant Pere de Rodes. Detrás de la iglesia parroquial (de estilo gótico tardío) sigue en pie la Casa del Delme, donde los monjes cobraban sus tributos.

Por otro lado, la anfitriona insiste en que no busca a alguien que simplemente cumpla con una lista de tareas. «La idea es sobre todo compartir, ayudarnos mutuamente y disfrutar juntos de la experiencia», explica en su anuncio.

Y en lo que respecta al tiempo libre, se ofrece a llevar al voluntario en su furgoneta a conocer la comarca, y las bicicletas de la casa se pueden usar gratis para moverse por la zona.

¿Qué tareas tendrá que hacer el voluntario?

La ayuda que se pide es variada, aunque no requiere una formación específica en ninguna materia. Según el anuncio, las principales tareas son estas:

Limpieza y orden de la casa, además de colaborar en la cocina, que se comparte.

Mantenimiento básico del jardín y de las zonas exteriores.

Cuidado de Rita, la gata de la casa, cuando Sabine esté de viaje (comida, agua y algo de compañía).

Pequeñas reparaciones, como pintar contraventanas o muebles, y retoques en la vivienda.

Restauración de muebles, pinturas decorativas y reparación de bicicletas.

La anfitriona explica que viajará de forma ocasional para visitar a su hijo, pero que pasará la mayor parte del tiempo en casa. Por eso valora que el voluntario sea independiente y capaz de cuidar la vivienda como si fuera suya durante esas ausencias.

Ella misma conoce el sistema desde el otro lado: asegura haber sido voluntaria de Workaway durante tres años antes de empezar a recibir a otros viajeros.

Los requisitos para vivir gratis en esta casa rural de Gerona: esto es lo que pide Sabine

No cualquiera puede presentarse. El anuncio fija varias condiciones que conviene revisar antes de escribir a la anfitriona, señaladas a continuación:

Tener al menos 30 años .

. Hablar un español básico.

Contar con carné de conducir válido (se valora, y el coche es manual).

Comprometerse a una estancia mínima de un mes.

Ser amante de los gatos y no viajar con mascotas propias, ya que en la casa no se admiten.

Y más allá de los requisitos formales, Sabine busca a alguien «respetuoso, tranquilo, responsable» y con ganas de participar en la vida diaria. También valora que el voluntario sea práctico y disfrute con los trabajos manuales.

En cuanto a idiomas, la anfitriona habla francés con fluidez, y tiene un nivel intermedio de inglés y de español. El anuncio también ofrece intercambio de idiomas, una opción habitual en este tipo de estancias.

Cómo inscribirse en esta oferta de voluntariado en el Empordà

Para optar a la plaza, hay que registrarse en Workaway y crear un perfil de viajero. La cuota anual es de 59 dólares para una persona y de 69 dólares para parejas o amigos, y da acceso durante un año a más de 50.000 ofertas en todo el mundo. La plataforma verifica los perfiles en un plazo de 24 horas.

Una vez dentro, basta con buscar el anuncio de Sabine en Workaway y enviarle un mensaje. La propia plataforma recomienda hablar antes con el anfitrión para dejar claras las expectativas de ambas partes: horarios, tareas, fechas de llegada y duración de la estancia.

Antes de dar el paso, también conviene leer las opiniones de otros voluntarios. En este caso, el perfil acumula más de 60 valoraciones, y la anfitriona responde al 99% de los mensajes, normalmente en menos de dos días.