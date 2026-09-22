Se buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo gallego a cambio de rehabilitarlo: te regalan la aldea entera con 12 casas y una finca de 15.000 m2

¿Quién tiene ganas de vivir gratis en un pueblo gallego? ¿Suena tentador, no? Pues hoy es una posibilidad real: un ayuntamiento de Galicia ha puesto en marcha una cesión, sin coste de compra, para quien esté dispuesto a devolverle la vida a un conjunto de casas abandonadas desde hace décadas. La propuesta busca frenar el abandono de una zona rural con mucho pasado.

El anuncio «explotó» en portales inmobiliarios y grupos de vida rural, donde cada vez hay más interés por este tipo de iniciativas. No es la primera vez que un ayuntamiento español regala un pueblo entero, pero pocas propuestas incluyen tantas viviendas, tanta superficie de terreno y un entorno con semejante carga histórica.

Todo sobre A Barca, el pueblo gallego que se puede conseguir gratis

El lugar en cuestión es A Barca, una aldea de doce casas de piedra situada en el municipio de Cortegada, en la provincia de Orense, a poco más de una hora de Santiago de Compostela.

Este se encuentra junto al río Miño, en plena comarca de Ribeiro y muy cerca de la frontera con Portugal, un enclave que durante siglos fue paso obligado de viajeros y mercancías.

La novedad es que el Consejo de Cortegada, propietario del terreno, ofrece la aldea completa por cero euros.

Quien se anime solo tendrá que hacerse cargo de los honorarios de gestión y, sobre todo, de una rehabilitación integral, ya que buena parte de las viviendas presenta un deterioro severo tras décadas de abandono. Cabe remarcar a su vez que cuatro de las doce casas conservan planta baja y piso.

Los requisitos para conseguir gratis las doce casas y la finca gallega de 15.000 metros cuadrados

Para optar a la cesión no basta con levantar la mano: hay que presentar un proyecto concreto de rehabilitación que explique qué se hará con las doce viviendas y con la finca de 15.000 metros cuadrados que las rodea.

Quien quiera presentarse debe hacerlo a través del portal Aldeas Abandonadas, donde figura publicado el anuncio original de la cesión.

El propio anuncio precisa que solo se atienden consultas por teléfono, a través de los números 902 070 411 y 620 810 666, y que no se gestionan solicitudes por correo electrónico.

Por otro lado, el ayuntamiento valora especialmente las propuestas capaces de generar empleo y actividad económica en la zona, más allá de una simple reforma estética.

Y a posteriori, el proyecto ganador deberá destinarse a un uso turístico, recreativo o ecológico: desde un alojamiento rural hasta lo que el propio Consejo ha definido como un pueblo ambiental.

Dicho esto, la idea de fondo es clara. Lo que se anhela recuperar es el valor etnográfico de la aldea y, de paso, atraer visitantes y algo de actividad económica a una comarca que lleva décadas perdiendo población.

Por el momento, no hay cifras oficiales sobre el coste total de la rehabilitación, pero reformar casas de piedra centenarias con este nivel de deterioro suele suponer una inversión considerable, que en proyectos similares del rural gallego ha rondado varias decenas de miles de euros por vivienda.

Aun así, el ahorro inicial frente al precio de mercado de una finca de estas características resulta muy superior.

¿Por qué está abandonada esta aldea gallega desde hace décadas?

El abandono de A Barca no tiene que ver con la despoblación habitual del rural gallego, sino con una obra concreta: la construcción del embalse de Frieira en la década de 1950, que elevó el nivel del río Miño e hizo casi inhabitable buena parte del terreno. Familia tras familia fueron marchándose hasta dejar la aldea completamente vacía.

A su vez, la propiedad perteneció durante años a la eléctrica Unión Fenosa, más tarde absorbida por Naturgy, hasta que en 2013 la compañía cedió el terreno al Concello de Cortegada por un periodo de 50 años, a cambio de que el municipio lo destinara a un uso turístico.

Hoy, entre las ruinas, todavía se conservan fuentes, puentes de piedra y restos de las antiguas casas que dan cuenta de aquel pasado.

El caso de A Barca no es un hecho aislado: según el nomenclátor del Instituto Galego de Estatística, Galicia cuenta con cerca de 1.960 aldeas sin un solo habitante y otras 1.200 en las que vive una única persona, sobre todo en las provincias de Ourense y Lugo. Ceder aldeas enteras se ha convertido en una estrategia cada vez más habitual para intentar revertir ese vaciamiento.

¿De dónde nace el interés que despertó la oferta de Cortegada?

Para responder a esto, hay que aclarar que el topónimo de la aldea tiene su propia historia: A Barca debe su nombre a que, durante siglos, los viajeros que recorrían el antiguo Camino Real hacia Castilla cruzaban allí el río Miño en barca junto con sus mercancías.

Aquel cruce convirtió al lugar en un pequeño centro de comunicaciones antes de que las carreteras modernas lo dejaran fuera de ruta.

Para concluir, cabe remarcar que esta propuesta en Orense ya suma más de mil solicitudes de interesados de toda España, según los últimos datos del propio Consejo de Cortegada.

Con ese volumen de peticiones, el ayuntamiento tiene ahora la tarea más difícil: elegir, entre todas ellas, el proyecto que finalmente le devuelva la vida a las calles empedradas de A Barca.