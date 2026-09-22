Pedro Acosta cierra el círculo con KTM

Pedro Acosta y KTM cierran su historia de amor con una victoria. Ya se conoce que el Tiburón irá a Ducati el próximo año y será compañero de Marc Márquez, por lo que esta será su última temporada con los colores negro y naranja del fabricante austriaco. Una marca a la que le debe todo, porque fueron quienes apostaron por él para subir al Mundial cuando las cosas se pusieron feas. Y ahora, antes de irse a Ducati, Acosta les ha regalado un triunfo en su peor momento.

Hasta este último Gran Premio, KTM llevaba cuatro años sin conseguir una victoria en una carrera de domingo en MotoGP. Desde que Miguel Oliveira venciera bajo la lluvia en el GP de Tailandia en octubre de 2022. Cuatro años después, la marca austríaca ha vuelto a saborear la gloria un domingo de carreras en la categoría reina.

Con una moto que está a años luz de las Ducati y las Aprilia, Pedro Acosta logró ganar de forma incontestable a todos ellos en seco, para conseguir su primera victoria en MotoGP. Y encima lo hace en casa de KTM, en Red Bull Ring (Austria), para cerrar el círculo de la mejor manera posible. Será muy difícil que se repita esta situación en lo que queda de año, pero la alegría de una victoria en casa para cerrar esta etapa con final feliz no se la quita nadie.

Subirse al primer escalón del podio, escuchar el himno de España y hacerlo con los colores de KTM es como un sueño hecho realidad. Ellos apostaron por él cuando estaba en la rookies y Acosta apostó por ellos cuando el año pasado atravesaban momentos delicados a nivel económico. Decidió seguir y este año está luchando por podios y por el Mundial –está a 72 puntos del líder– a pesar de no tener una moto para ello.

KTM rescató a Acosta

Es un regalo del piloto español después de que KTM le rescatara cuando fue campeón de la Red Bull Rookies Cup. En 2020, Acosta estaba arrasando en la Rookies y firmó un contrato con el Prüstel GP para subir al Mundial de Moto3 en 2021. Pero, unas pocas semanas después de anunciarse su fichaje, el contrato se rompió de repente debido a los problemas internos en la estructura y reajustes del equipo muy cerca del inicio del Mundial.

«Firmé el contrato y ese mismo día salió la noticia en todos lados. Pues ese contrato duró dos semanas. Yo creo que en el segundo fin de semana de Aragón me quedé sin equipo. Entonces llegó Valera –el mánager de Acosta– y fuimos al motorhome de Aleix a discutir la situación. Yo estaba solo, sin mis padres, con 16 años, y le decía que no entendía cómo había firmado un contrato y ahora estaba roto. Es algo que sigo sin entender. Todavía no sé la razón. Me han dicho cosas, pero no creo que fueran las verdaderas», contó Acosta en una entrevista en 2025 en el canal de Youtube Ironfran.

«Esa misma semana hablamos con otros equipos. Fuimos a Snipers, que en ese momento corría con una Honda; fuimos a KTM y al BOE otra vez. La verdad es que KTM siempre me quiso dar un soporte de fábrica. Era una oferta dura porque solo era un año y sabes como son los primeros años, donde hablan de presión y estas cosas. Pero era esa opción u otra. Lo pensé, que hice las dos videollamadas en el motorhome de Aleix y a la mañana siguiente les dije que si me daban una KTM, puedo intentar ganar un Mundial. Siendo sincero, no me veía en una Honda. Pero además primero me dijeron un año de contrato y después firmé tres. Todo se alineó para que saliera al punto», agregó.

Final feliz

Al enterarse de que el campeón de la Red Bull Rookies Cup, KTM, no se lo pensó, le rescató de inmediato y le subió a su equipo de Moto3. Y Acosta respondió con un segundo puesto en la primera carrera y una victoria en Qatar saliendo desde el pit lane. Ahí nació una estrella. Y el final ya se sabe: título de Moto3, ascenso a Moto2 en 2022 y título en 2023 con ascenso a la categoría reina. Con esta victoria como regalo de despedida, el murciano cierra con final feliz su etapa en KTM tras seis años vistiendo sus colores.