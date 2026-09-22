Interior no sabe cuántos inmigrantes ilegales cometen delitos sexuales: «No existe esa variable en las estadísticas»

El Gobierno de Pedro Sánchez no puede determinar cuántos inmigrantes ilegales han cometido delitos contra la libertad sexual en España durante 2026. Así lo reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a las diputadas de Vox María de los Reyes Romero, Rocío Aguirre y Rocío de Meer, que habían solicitado información específica sobre la nacionalidad y la situación administrativa de los autores de estos delitos.

Las parlamentarias habían registrado una batería de preguntas por escrito en el Congreso después de poner el foco en la evolución de las violaciones y los delitos sexuales. En su iniciativa señalaban que, según los datos que manejaban, las violaciones habían aumentado un 3,8% en el conjunto de España y los delitos contra la libertad sexual un 1,1% respecto al año anterior. En el caso de Sevilla, afirmaban que las violaciones se habían triplicado y que se estaba registrando «una cada cuatro días».

A partir de estos datos, las diputadas preguntaron al Ejecutivo por las causas del incremento, pero también reclamaron información sobre la nacionalidad de los autores. En concreto, querían conocer qué porcentaje de los delitos contra la libertad sexual y de las agresiones sexuales con penetración habían sido cometidos por inmigrantes ilegales durante 2026.

También preguntaron cuántos habían sido expulsados de España y por qué motivos no habían sido expulsados aquellos que permanecían en territorio nacional tras cometer esos delitos. Además, reclamaron información sobre los delitos sexuales cometidos en grupo y sobre la nacionalidad de los implicados en este tipo de hechos.

Interior asegura que su estadística no recoge la nacionalidad

La respuesta del Gobierno deja sin contestar con cifras esas cuestiones. Interior explica que el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), que recopila la información derivada de la actuación policial, «no contempla diferencia entre personas de nacionalidad española», independientemente de si la nacionalidad fue adquirida posteriormente, ni incorpora variables relativas al país de origen previo.

El Ejecutivo añade que la situación administrativa de los implicados tampoco figura entre las variables estadísticas del SEC en materia de criminalidad registrada. Por tanto, la base estadística utilizada por Interior no permite ofrecer el porcentaje de delitos sexuales cometidos por inmigrantes ilegales.

Interior atribuye el incremento a varios factores

Respecto al aumento de los delitos contra la libertad sexual, el Ejecutivo sostiene que debe ponerse en relación con «diversos factores concurrentes». Entre ellos cita una mayor sensibilización social frente a las violencias sexuales, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de atención y apoyo a las víctimas, una creciente confianza en las instituciones y una menor tolerancia social hacia estas conductas.

Según Interior, estos elementos pueden favorecer que más hechos sean puestos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incrementando así la visibilidad estadística del fenómeno.

El Ministerio añade que las violencias sexuales siguen presentando «niveles relevantes de infradenuncia», por lo que considera necesario continuar impulsando medidas para favorecer la denuncia, mejorar la detección temprana, reforzar la investigación policial y fortalecer la protección de las víctimas.

En este contexto, el Gobierno asegura que mantiene una «monitorización permanente» de la evolución de estos delitos y que continúa desarrollando actuaciones de prevención, detección y coordinación institucional dentro del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027.

Este plan fue aprobado por Interior en 2023 y contempla seis grandes ejes y 59 medidas, además de la creación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (ONVIOS). La estrategia pretende mejorar la coordinación entre los cuerpos policiales, reforzar la investigación y generar herramientas para el seguimiento y prevención de los delitos sexuales.