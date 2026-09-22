La exposición de moda del año en Madrid: de la alta costura de Paco Rabanne a los zapatos de la Casa Real

Hay vestidos que no se leen como indumentaria, sino como manifiestos. Sucedió en 1967, cuando Paco Rabanne desafió las leyes de la costura convencional al ensamblar una minifalda a base de placas de aluminio unidas por anillas y círculos convexos de acero. Aquella armadura futurista no solo redefinió la silueta de los años sesenta, sino que consagró la idea de que la moda española podía ser tan vanguardista, rompedora y audaz como el arte moderno.

Casi seis décadas después, esa icónica pieza del Museo del Traje abandona el recogimiento de las vitrinas para mantener una conversación cara a cara con la creación contemporánea. Lo hace a través de una sandalia escultórica en metal y cuero, rematada con semiesferas metálicas, firmada por la marca Monami en colaboración con la artista Teresa de la Pisa. Un zapato que no desentonaría en el armario de la Reina Letizia, abanderada indiscutible de la artesanía Made in Spain y de esa elegancia que sabe arriesgar entre la tradición y la vanguardia.

Esta fascinante conexión es solo uno de los hallazgos de La moda a tus pies, el ambicioso proyecto coorganizado por el Museo del Traje y la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), con el apoyo de AC/E, que convertirá la sede madrileña del museo estatal en el epicentro del diseño nacional del 29 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027.

Comisariada por Javier Echeverría Sola y Juan Gutiérrez, la exposición no se plantea como una muestra estática tradicional, sino como una intervención viva sobre 35 vitrinas de la exposición permanente del Museo. El reto planteado a 40 de las firmas más representativas de la industria zapatera del país ha sido reinterpretativo, no imitativo: extraer la esencia de piezas históricas desde el siglo XVIII hasta la actualidad para convertirlas en calzado de vanguardia.

A lo largo del recorrido, los visitantes descubrirán diálogos deslumbrantes entre épocas. La alta costura de mediados del siglo XX se refleja cuando un vestido en satén marfil de Pedro Rodríguez (1960) encuentra su eco en un elegante mule de satén blanco roto diseñado por Lola Cruz. Del mismo modo, el alma textil del mítico vestido Delphos en seda plisada de Mariano Fortuny (ca. 1909) cobra nueva vida en forma de una sandalia de piel trenzada con detalles cerámicos creada por Pons Quintana.

Incluso la tradición indumentaria de la tauromaquia se entrelaza en esta propuesta. Un traje de luces bordado en plata del siglo XIX renace transformado en un impecable stiletto de seda verde bordado a mano en plata de ley por Magrit, una de las marcas de calzado de cabecera de la Casa Real, en colaboración con el maestro bordador Francisco Carrera Iglesias Paquili.

Más allá de la reinterpretación estética, el proyecto reivindica el calzado como un elemento identitario imprescindible en la historia del vestir en España. Para lograrlo, la iniciativa reúne a grandes referentes de la industria zapatera, como Castañer, Pedro García, Lottuse, Mascaró o Pretty Ballerinas, junto a destacados artesanos, joyeros, peleteros y escultores de la talla de Ángeles Espinar, Isidoro Hernández o Marina Barturen. El resultado es un recorrido continuo que demuestra que la moda español no sólo atesora memoria y patrimonio, sino también un futuro lleno de fuerza creativa.