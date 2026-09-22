Los psicólogos coinciden con la reflexión de Oscar Wilde: «El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos»

Las canciones tienen el poder de transportar a las personas a momentos clave de su vida. De hecho, con una sencilla nota musical de una canción, el cerebro de un individuo tiene la capacidad de viajar años atrás en cuestión de segundos. Aquí hacen su aparición los recuerdos, personas, lugares e incluso sensaciones que parecían olvidadas.

Un estudio psicológico ha encontrado una relación única entre la música de la adolescencia y los recuerdos autobiográficos. El fenómeno recibe el nombre de «golpe de reminiscencia» y se diferencia de la nostalgia convencional por la intensidad con la que se recuperan algunas experiencias del pasado. Por eso, cuando una persona escucha una canción, puede sentir durante unos instantes que regresa a esa etapa de su vida en la que las notas musicales formaban parte de su día a día.

La edad en la que más se produce

Una investigación de Kelly Jakubowski, profesora de Psicología de la Universidad de Durham, analizó las respuestas de 470 adultos de entre 18 y 82 años ante más de un centenar de canciones de pop publicadas entre 1950 y 2015. Los participantes debían valorar cuánto conocían y cuánto les gustaban los temas, indicando cuáles estaban relacionados con recuerdos personales.

El resultado demostró que las canciones correspondientes a los años de adolescencia de los participantes eran las que obtenían las puntuaciones más elevadas tanto en familiaridad como en asociación con recuerdos autobiográficos. El momento de mayor intensidad se sitúa en los 14 años, edad en la que se evoca a una mayor cantidad de recuerdos relacionados con la música.

El recuerdo

Los recuerdos que llegan de algunas canciones se producen debido a que durante la juventud se concentran numerosas experiencias nuevas, importantes y emocionalmente intensas, como lo son los primeros amores, amistades, cambios personales o las primeras experiencias de independencia. Además, existen factores biológicos y hormonales propios de esa etapa que podrían contribuir a explicar la intensidad de esos recuerdos.

La clave: el vínculo

Este hecho no se centra sólo en las canciones. Existen varios estudios que confirman la fuerte conexión de algunos jóvenes por los temas musicales procedentes de la época de sus padres. Los especialistas llaman a este fenómeno «golpe de reminiscencia en cascada», es decir, la transmisión de música entre generaciones dentro del entorno familiar.

Una canción puede ir más allá de su simple disfrute, ya que también funciona como almacenamiento de las emociones de la vida, capaz de devolver a un individuo a momentos de su pasado, tanto buenos como malos. Por lo tanto, las canciones tienen el propósito claro de vincularse como el recuerdo de un instante.