Sonido Madrid en Vivo 26 estrena temporada con más de veinte conciertos

El regreso del curso escolar y laboral trae consigo el reinicio de la actividad musical en las salas de la capital. Entre el viernes 18 y el sábado 26 de septiembre, el ciclo Sonido Madrid en Vivo 26, impulsado por la asociación Madrid en Vivo con la colaboración de Mahou, ofrecerá más de una veintena de actuaciones a lo largo de diez jornadas consecutivas. La iniciativa busca visibilizar el talento joven y dar espacio a las formaciones emergentes que componen la escena actual.

La oferta destaca por su diversidad de géneros, abarcando desde el rock alternativo y el pop hasta el jazz, el flamenco, el soul o la música urbana. Los conciertos se repartirán por un amplio abanico de salas madrileñas, reivindicando la importancia de estos recintos de pequeño y mediano aforo para sostener el tejido cultural de la ciudad.

Arranque con fuerza en la primera jornada del ciclo

La programación dará comienzo el viernes 18 de septiembre con cinco propuestas simultáneas en distintos puntos de la ciudad. Concepto Tribu estrenará el escenario de Cadillac Solitario, mientras que Café La Palma acogerá la velada South Side Madrid Vol. 1 con M00GLY, Nachito MDZ y Fallen MDZ.

Por su parte, El Perro Club contará con las actuaciones de Aknia y The Haze, al tiempo que Hangar 48 reunirá a Ideófonos, Pablopatodo y Crispy Bats en una noche centrada en los sonidos de guitarras. La oferta de la primera jornada se completará en la sala Independance con la presencia de Flowzeta y Manu Chata.

Variedad de estilos desde el fin de semana hasta el lunes

El sábado 19 de septiembre la actividad continuará en la sala Vesta con la actuación de Ivansan. Ese mismo día, la formación Gata Brass Band llevará su propuesta de instrumentos de viento, percusión y beatbox al Tempo Audiophile Club, buscando la participación activa del público durante el show.

El domingo 20 de septiembre la agenda virará hacia ritmos más pausados y de raíz:

Café Central : Actuación a cargo de Juan Zelada & Alberto Anaut Quartet .

: Actuación a cargo de . Café El Despertar : Presentación del proyecto El Goce por Martín Díaz Quartet .

: Presentación del proyecto . Intruso Bar: Concierto de la intérprete Abigaël Ama.

La programación arrancará la semana el lunes 21 de septiembre en la sala Galileo Galilei con la propuesta contemporánea de Andrei Irimia.

Flamenco, música alternativa y cierre de ciclo

Tras un receso el martes, la música regresará el miércoles 23 de septiembre con la actuación flamenca de Tony Montoya en el Tablao Torero. El jueves 24 la actividad se intensificará con Línea 12 en Clamores, la combinación de Gazella y Rvendless en la sala El Sol, Marina Domínguez con Madbel en El Sótano y el pase de Salme en el Rincón del Arte Nuevo.

La recta final del certamen se vivirá entre el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre:

Viernes 25: Barracudas acogerá a La Niña Paracaídas , Las Intrusas y Neckfallings ; Contraclub reunirá a Laura Moreno, Alex Mayorga y Paula Monzz ; Maravillas recibirá a Febrero Mal, Velx y Motherpunkrs ; y Moe cerrará la noche con Slands Project .

acogerá a , ; reunirá a ; recibirá a ; y cerrará la noche con . Sábado 26: La jornada de clausura contará con Manu Echeva en Jazzville, Jose Garver en Fulanita de Tal, Duddi Wallace junto a Oliver Kei en Silikona y el directo de Pálida Tez en la sala Siroco.

Con este despliegue de fechas y estilos, el circuito de salas madrileño da la bienvenida al otoño reafirmando su apoyo a las nuevas bandas que buscan hacerse un hueco en el panorama musical.