Mediaset premia a Nacho Abad y amplia ‘En boca de todos’ confirmando el éxito del programa

Nacho Abad es una de las grandes bazas por las que Cuatro está siendo el canal revelación del año. La segunda cadena de Mediaset está consiguiendo grandes números en los últimos meses y por ello se ha anunciado hoy, 21 de septiembre, que el espacio En boca de todos ampliará su horario a partir del próximo lunes 28 de septiembre. De esta manera, el formato de actualidad aumentará sus minutos en coincidencia con magacines como El programa de Ana Rosa en Telecinco, Espejo público en Antena 3 y La hora de La 1 en TVE.

Tal y como ha informado hoy Mediaset España en una breve nota de prensa, a partir del próximo lunes 28 de septiembre, el programa presentado por Nacho Abad se emitirá de 10:00 horas a 14:00 horas en Cuatro. Es decir, se amplía media hora más al comienzo.

Esta decisión tiene sentido si tenemos en cuenta que En boca de todos ha sido uno de los buques insignia de la segunda cadena de Mediaset durante los últimos meses.

Uno de los grandes éxitos de Cuatro

En boca de todos ha experimentado una notable evolución desde su estreno en Cuatro en marzo de 2022. El programa comenzó con cifras modestas: su primera temporada promedió un 2,6% de cuota, la segunda un 2,9% y la tercera ya alcanzó alrededor del 4,7%. Con el paso de los años y la llegada de Nacho Abad al frente del formato, el espacio de actualidad fue ganando peso dentro de la programación de Mediaset.

La progresión se aceleró especialmente durante 2026. La temporada 2025-2026 terminó con una media récord del 7,4%, mientras que mayo alcanzó un 8,7% y junio un 8,4%. En verano siguió creciendo: el 31 de julio consiguió entonces su máximo histórico, con 389.000 espectadores y un 12,7%, impulsado por la cobertura de la crisis migratoria de Ceuta.

Septiembre de 2026 ha confirmado definitivamente el salto del programa. La nueva temporada arrancó el 31 de agosto con un 9,3%, superando ampliamente a Al Rojo Vivo (6,7%). El 8 de septiembre anotó un destacado 11,4%, su segundo mejor registro hasta entonces.

Hasta el 21 de septiembre, las primeras 15 entregas de la temporada promedian un 10,2% y 317.000 espectadores, cifras que situarían a septiembre como el mejor mes de la historia de En boca de todos si mantiene la tendencia.

