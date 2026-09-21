Miguel de la Quadra-Salcedo, famoso aventurero: «España fue la única de Europa que se mezcló, hizo el mestizaje y esas son las Américas»

Miguel de la Quadra-Salcedo pasó buena parte de su vida recorriendo el mundo, pero encontró en América una de sus grandes pasiones. Reportero, atleta, documentalista y creador de la Ruta Quetzal, el aventurero español mantuvo siempre una particular relación con la historia de Iberoamérica. En una de sus entrevistas dejó una reflexión contundente sobre la huella española al otro lado del Atlántico. «España fue la única de Europa que se mezcló, hizo el mestizaje y esas son las Américas».

Una mirada hacia América

La frase resume una de las ideas que acompañaron a Miguel de la Quadra-Salcedo durante décadas, que es la existencia de unos vínculos históricos y culturales especialmente estrechos entre España y los países americanos. En aquella conversación, el aventurero defendía precisamente la idea de un espacio iberoamericano construido a través de intercambios, viajes y mezclas culturales.

Su relación con América no fue únicamente intelectual. Ejerció como reportero en distintos lugares del mundo y posteriormente convirtió la exploración y la divulgación histórica en una parte fundamental de su trayectoria. Su gran proyecto educativo fue Aventura 92, posteriormente conocido como Ruta Quetzal, con el que miles de jóvenes recorrieron España y distintos países americanos.

Una vida ligada a Iberoamérica

La importancia que Miguel de la Quadra-Salcedo concedía a esta historia explica buena parte de su trayectoria. La Ruta Quetzal nació como un proyecto de carácter educativo y cultural destinado a acercar a jóvenes españoles y americanos a la historia compartida entre ambos lados del Atlántico. En sus expediciones se combinaban aventura, investigación, patrimonio y convivencia entre participantes procedentes de distintos países.

Para el aventurero, América representaba además un viaje de ida y vuelta. En aquella misma entrevista llegó a definirse como una especie de «emigrante iberoamericano en España» y defendió que españoles y americanos formaban parte de una historia conectada. Su objetivo con las expediciones era precisamente que los jóvenes conocieran otras culturas y aprendieran a relacionarse con ellas desde el respeto.

El mestizaje también existió en otros espacios coloniales y, además, las relaciones entre grupos estuvieron marcadas por desigualdades, conflictos y diferentes formas de dominación.

Sin embargo, su reflexión permite recuperar una cuestión histórica de enorme importancia, ya que América no puede entenderse únicamente desde la llegada de los europeos, sino también desde las sociedades mestizas que surgieron posteriormente. Esa mezcla de pueblos, lenguas, tradiciones y culturas terminó dejando una huella profunda en el continente y fue precisamente esa diversidad histórica la que Miguel de la Quadra-Salcedo convirtió en uno de los grandes ejes de su legado.