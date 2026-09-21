Un barco se hunde cerca de una playa de Ibiza y provoca una mancha de combustible

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha izado este lunes la bandera amarilla en la playa de Es Pouet como medida preventiva ante la posible llegada de una mancha de combustible provocada por el hundimiento de una embarcación frente a sa Punta des Molí.

El barco se encontraba fondeado en una zona no autorizada, a escasos metros de la línea de costa. El hundimiento se ha producido fuera de la zona de baño y del ámbito de competencias municipales, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El incidente ha provocado una mancha de combustible en el mar que, debido a las condiciones de viento, se está desplazando hacia la zona de Es Pouet. Por este motivo, se ha sustituido la bandera verde por la amarilla para advertir de la situación y extremar las precauciones.

Según la información trasladada al Ayuntamiento, los trabajos para reflotar y retirar la embarcación están previstos para mañana del martes.

Mientras tanto, Ports IB, Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima y el Ayuntamiento de Sant Antoni mantienen la coordinación para realizar un seguimiento de la evolución de la situación y minimizar el posible impacto durante las próximas horas.

Además, se han instalado barreras de anticontaminación con el objetivo de contener la mancha y reducir al máximo cualquier posible vertido o afección al medio marino.

El Ayuntamiento recomienda a los usuarios de la playa seguir las indicaciones de los servicios de vigilancia y respetar la señalización mientras se mantiene activa la medida preventiva.