Cómo saber qué máster encaja mejor con tu futuro profesional

Elegir un máster no es tarea fácil, sobre todo cuando la decisión llega después de varios años trabajando. En ese momento ya no se trata solo de estudiar algo interesante, sino de valorar si la formación nos ayudará a crecer profesionalmente, bien para encontrar un empleo, mejorar las condiciones laborales o promocionar/ascender dentro de una empresa.

La amplia oferta educativa disponible facilita encontrar programas muy específicos en un área o ámbito concreto, pero al mismo tiempo, es un reto discernir cuál es la mejor opción. Muchos incluyen contenidos parecidos, aunque pueden variar bastante en su enfoque, duración, precio o relación con las empresas. Por otro lado, hay que tener en cuenta la modalidad de estudio. Hoy puedes encontrar tu programa de máster en múltiples formatos: presencial, online e híbrido.

Ante tantas opciones, es normal posponer la decisión por bloqueo o miedo a equivocarse. Un máster exige una inversión importante de dinero, tiempo y esfuerzo, especialmente cuando debe compaginarse con el trabajo y la vida personal. Por eso, antes de elegir, es importante comparar varios aspectos concretos.

Para qué quieres estudiar un máster

Lo primero es definir el objetivo profesional. Una persona que busca ascender en su empresa no busca lo mismo que otra que quiere reinventarse o cambiar de sector. Así mismo, hay quienes necesitan especializarse, actualizar conocimientos o conseguir un título habilitante para poder ejercer una profesión. Diversas necesidades según cada etapa profesional y/o momento vital.

Una vez definido el objetivo, es recomendable revisar la experiencia y la formación que se tienen. De este modo podrás descubrir qué conocimientos te faltan para llegar al puesto deseado. Consultar ofertas de empleo resulta útil para saber qué titulaciones, habilidades y herramientas piden actualmente las compañías en cada área.

Llegado a este punto, será más fácil saber cómo elegir el máster adecuado a tu perfil. Los buscadores de programas permiten filtrar las opciones por nivel, área de conocimiento, modalidad, país, idioma o institución, reduciendo así el número de alternativas que hay que comparar.

A la hora de seleccionar el máster, también conviene comprobar qué título se obtiene al terminar. Un máster universitario oficial y un título propio no tienen necesariamente la misma finalidad. Este punto es especialmente importante cuando la formación da acceso a una profesión regulada, se quiere continuar con un doctorado o se necesita el título para un proceso público. Antes de matricularse, es necesario confirmar que la titulación elegida sirve para el objetivo previsto.

Informarse de las salidas profesionales y el contenido

La empleabilidad es uno de los principales motivos para cursar un máster, pero no debería valorarse únicamente a través de una cifra publicitaria. Es preferible comprobar a qué puestos permite acceder el programa, en qué sectores trabajan sus antiguos alumnos y si esas salidas coinciden con el futuro profesional que se busca.

El plan de estudios ofrece mucha información. Hay que revisar las asignaturas, los temas que aborda cada una y el tipo de trabajos que deberán realizarse. Los nombres pueden parecer actuales y atractivos, pero lo importante es que los contenidos tengan una aplicación clara y permitan desarrollar las competencias necesarias.

También interesa conocer el claustro de profesores, saber quién imparte las clases. Contar con profesores que trabajan en el sector puede acercar a los estudiantes a los retos, herramientas y dinámicas de trabajo que encontrará en las empresas o puesto de trabajo en cuestión. Esto resulta especialmente útil en ámbitos que cambian con rapidez y necesitan una actualización constante.

Otro aspecto que se debe estudiar es la relación de la institución con el entorno empresarial. Tanto en cuanto promueve el networking y la empleabilidad a través de acuerdos con empresas, ver qué tipo de empresas y en qué sectores, como la gestión de las prácticas y la bolsa de empleo. Y por último, entender la metodología de aprendizaje, si esta es learning by doing con proyectos basados en casos reales, si se realiza un seguimiento personalizado o bien, las clases son reducidas en número de estudiantes.

Las prioridades cambian según el momento profesional. Una persona con experiencia puede valorar más la posibilidad de ampliar su red de contactos o aprender de compañeros de otros sectores. Alguien que busca su primer puesto especializado quizá necesite prácticas, orientación laboral y proyectos con los que demostrar lo aprendido.

Comprobar si se puede compaginar con la vida personal

Un máster puede tener un buen programa y, aun así, no ajustarse a las circunstancias del estudiante. La disponibilidad de tiempo, los horarios y la modalidad son factores decisivos, sobre todo para quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

No basta con conocer las horas de clase. También hay que calcular el tiempo destinado a estudiar, preparar trabajos, participar en actividades y realizar el proyecto final.

Preguntar por la dedicación semanal permite valorar si el ritmo del curso es asumible durante todos los meses que dura.

La modalidad online ofrece flexibilidad y evita desplazamientos, pero requiere organización y constancia. La presencial facilita el contacto directo con profesores y compañeros, aunque puede ser más difícil de combinar con una jornada laboral. En ambos casos conviene comprobar si la asistencia es obligatoria, si las sesiones quedan grabadas y si existen horarios fijos para realizar las actividades.

El precio debe estudiarse junto con el resto de los gastos. A la matrícula pueden sumarse los materiales, los desplazamientos o el alojamiento. También conviene informarse de las becas, las ayudas disponibles y las condiciones de financiación antes de asumir el compromiso.