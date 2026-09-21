La noche de ‘La bola negra’ en San Sebastián: el cambio de Penélope Cruz tras las críticas y la ausencia que no pasó desapercibida para los Javis

Había expectación, público y hasta un escenario preparado para la ocasión. La llegada de La bola negra al Teatro Victoria Eugenia se presentaba como uno de esos momentos llamados a convertirse en una de las grandes imágenes del Festival de San Sebastián. Frente al photocall, con un cartel XXL de la película como telón de fondo, se había dispuesto incluso un escenario propio para recibir al reparto. Todo hacía pensar que la entrada del equipo tendría algo de gran show. Finalmente, fue una alfombra roja multitudinaria, sí, pero más convencional de lo que podía hacer imaginar el despliegue previo, tal y como pensaban algunos donostiarras.

La gente, eso sí, respondió. Miles de personas esperaban al elenco en los alrededores del Victoria Eugenia, convirtiendo la llegada en uno de los puntos más concurridos de la noche. Javier Calvo y Javier Ambrossi desfilaron acompañados por gran parte del reparto, en una de esas alfombras en las que, durante unos minutos, el cine comparte protagonismo con el fenómeno fan.

Entre los rostros que pasaron por ella estaba Guitarricadelafuente, uno de los nombres que más curiosidad despierta dentro del reparto. El artista, que hace no tantos años cantaba en pisos universitarios de Pamplona, afronta ahora una etapa completamente distinta: su salto al cine le sitúa ante un público nuevo y, si las expectativas alrededor de la temporada de premios se cumplen, podría incluso convertirse en uno de los nombres a tener en cuenta de cara a los próximos Goya.

También estuvo Miguel Bernardeau, que protagonizó uno de esos pequeños momentos que solo suceden cuando las cámaras empiezan a disparar. Nada más comenzar su paso por la alfombra, el actor no dudó en retocarse el outfit para que quedara perfectamente visible la marca responsable de su estilismo. Un gesto fugaz, pero revelador de hasta qué punto, en una alfombra como la de San Sebastián, cada detalle está pensado para ser captado por los fotógrafos.

Entre todos los rostros, Penélope Cruz concentró buena parte de las miradas. Su presencia tenía además un capítulo pendiente con el festival. Si su primera aparición en San Sebastián había provocado numerosos comentarios por un estilismo que generó debate y se convirtió rápidamente en uno de los asuntos más comentados de su llegada, esta vez la actriz optó por un registro radicalmente diferente. El cambio era evidente y también lo era la intención de ofrecer una imagen distinta en una noche especialmente importante para la película.

Cruz llegaba, además, con los nervios propios de una noche importante. En conversación con COOL, reconocía que esta era «la primera vez que la vemos con público español», algo que hacía especialmente significativo el pase. «Nervios sanos, normales», explicaba. El festival, añadía, es un lugar especial para ella, al que acudió por primera vez hace más de dos décadas.

#losjavis #labolanegra #sansebastian #parati ♬ A Mi Manera – Guitarricadelafuente @coolrevista El equipo de ‘La bola negra’ ha desfilado este sábado por la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, donde miles de personas esperaban uno de los momentos más esperados del festival. COOL ha podido hablar en con Javier Calvo y Javier Ambrossi antes de la proyección 🎞️📽️ Hay noches que se esperan durante meses y que, cuando finalmente llegan, parecen concentrar toda la emoción en unos pocos minutos. Este sábado, el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián se convirtió en el epicentro de una de las alfombras rojas más esperadas del festival con la llegada de ‘La bola negra’, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ✨ #penelopecruz

En una noche tan coral hubo también una ausencia llamativa. Macarena Gómez, hermana de Javier Ambrossi, no estuvo en la alfombra de La bola negra, pese a que apenas unas horas antes sí había estado en San Sebastián con motivo de la fiesta de Armani. Su ausencia en una de las grandes citas públicas del proyecto no pasó desapercibida, especialmente teniendo en cuenta su vínculo familiar con uno de los directores. Sin embargo, casi todos los celebrities que pasan por la alfombra forman parte del reparto.

Mientras tanto, Javier Calvo intentaba disfrutar del momento. «Muchísima emoción, intentando estar presente y disfrutarlo, porque todo el cariño de toda esta gente es abrumador, pero es precioso», confesaba a COOL antes de entrar al teatro.

Y quizá esa era la verdadera fotografía de la noche: un reparto amplio, miles de personas esperando, un enorme cartel anunciando la película, un escenario preparado para algo más espectacular y una alfombra que finalmente siguió el guion habitual de San Sebastián. Con Penélope Cruz cambiando radicalmente de registro, Miguel Bernardeau pendiente hasta del último detalle de su look, Guitarricadelafuente afrontando una nueva etapa y una ausencia que inevitablemente llamó la atención.