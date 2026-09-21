Responsable de Relais & Châteaux: «El perfil con alto poder adquisitivo no quiere ir a un gran hotel, sino a un destino pequeño y acogedor»

El turismo de lujo afronta una nueva etapa. Cada año nos preguntamos cómo viajaremos, siempre en una búsqueda por encontrar cómo el concepto del lujo en viajes va puliendo determinados aspectos de su identidad. Lo que sabemos es que hoy en día el viajero prémium es ese que busca viajes con sentido, lugares con identidad, experiencias diferenciadas. ¿Cómo dar con ellas? En este sentido, las distinciones o los sellos internacionales están cobrando cada vez más importancia. Uno de los más longevos y especializados en la concesión de destinos tailor-made es Relais & Châteaux. Nos hemos sentado a hablar con Gonçalo Narciso dos Santos, delegado para España y Portugal del sello y director general del Bela Vista Hotel & Spa. Junto a él, analizamos las tendencias y el futuro del hospitality de lujo, además de la situación en la que se encuentra actualmente el mercado español en el marco internacional.

Relais & Châteaux surgió en 1954 como un sello de distinción que reúne una colección excepcional de 580 hoteles y restaurantes singulares en todo el mundo, gestionados de forma independiente. Con unos ingresos combinados que alcanzan los 3.308 mil millones de euros, la Asociación registra un crecimiento interanual del +7 % respecto a 2024, posicionándose como un gran portavoz en la industria del lujo hospitality.

Llegaron a España hace 25 años, nombrando al Hotel Orfila como su primer destino en nuestro país. Actualmente, la dirección compartida de la compañía en España y Portugal ha aumentado su cartera de hoteles dentro de la península hasta contar con 37 miembros, 13 en Portugal y 24 en España.

Pregunta: ¿Por qué veíais a inicios de los 2000 que España iba a ser un potencial destino de hospitality de lujo?

Respuesta: Bueno, supongo que fue una evolución natural. Influyó mucho que don Gabriel, dueño de la propiedad, era una persona que sabía lo que había de bueno en este país y se identificaba con lo que es la visión, la filosofía y los valores del sello de Relais & Châteaux.

P: Hoy, os habéis consolidado como un referente para muchos hoteles, que incluso son preconcebidos para ser Relais & Châteaux antes de que abran sus puertas. ¿Por qué creéis que pasa esto?

R: Yo creo que las cosas realmente han cambiado. Antes no hacíamos pre-openings, sólo nos fijábamos en hoteles que ya sabían lo que era funcionar bien y que estaban bien posicionados. Pero esto ha cambiado, para mejor, porque es más fácil percibir lo que va a ser un buen producto o lo que no. Y la gente que abre un hotel y quiere ser un Relais & Châteaux ya conoce la marca y quiere que su proyecto se sienta identificado con un sello que cumple ya 74 años. En este sentido, Relais & Châteaux te abre las puertas, te da fuerza y te posiciona en un segmento que sólo no podrías estar. Además de darte las herramientas para que puedas trabajar.

Y algo que hay que entender es que Relais & Châteaux no somos una cadena, somos una asociación de hoteleros independientes sin fines lucrativos. Los miembros somos los shareholders, y todo lo que pagamos a Relais & Châteaux se invierte en acciones de marca, precisamente para conseguir esas sinergias que hablábamos anteriormente.

P: ¿Cómo entendéis hoy lo que significa realmente el lujo a la hora de viajar?

R: Puede parecer como un cliché, pero el lujo para nosotros está en los detalles, en la forma de cómo vas a ser recibido, en qué tipo de sábanas o toallas tienes en tu habitación, qué tipo de queso tienes en el restaurante… Es la autenticidad y el amor de los productos. El lujo es la forma como es recibir al huésped como si estuviese en tu casa.

También está en dar con lugares singulares. Cuando Relais & Châteaux empezó en Francia, iban a sitios remotos, menos turísticos. Lugares que te dan un sentimiento de paz y tranquilidad. El lujo también es eso, es tener tiempo para disfrutar del hotel, para vivir experiencias locales, estar con la gente, con los productores. Todo ello implica sostenibilidad, porque eres tú, como hotel, quien está ahí y quienes tienen que conocer de dónde eres para enseñarlo. En Relais & Châteaux buscamos ser anfitriones de un lujo local.

P: ¿Por qué crees que los hoteles con vuestro sello lo consiguen?

R: Principalmente porque son independientes. Esto significa que las familias, los dueños, están en el hotel y te reciben como en su propia casa. Pero el ambiente que se vive, la autenticidad con la que te reciben y la forma calurosa con la que te acogen hacen totalmente la diferencia.

P: ¿Crees que esta filosofía está enmarcada en el contexto del lujo que hoy encontramos en España?

R: Efectivamente, la personalización es una de las tendencias que estamos viendo en la forma en que el nuevo turista está viviendo la hotelería. La gente hoy en día quiere salir de las grandes ciudades e irse a un sitio en las afueras. Donde pueda respirar, donde pueda simplemente estar.

P: ¿Qué es lo que más estáis notando vosotros que ha cambiado en el turista en estos últimos años dentro del sector del lujo?

R: La valoración de las experiencias. Antes la gente iba a un hotel y se quedaba en el desayuno, la piscina, el spa… y no salía Hoy en día no, la gente se queda como media tres noches o cuatro noches con nosotros. Sobre todo ha cambiado el perfil del cliente que elige las vacaciones. Quien puede elegir cuándo irse de vacaciones no se va en agosto, sino fuera de temporada. El ultralujo es poder elegir cuándo irte de vacaciones y vivirlas con calidad. El lujo se ha convertido en calidad, básicamente.

P: ¿Por qué operan en Portugal y España juntos?

R: Porque las cosas están cambiando y son realmente dos países con muchas sinergias. Tenemos turistas que, aprovechando el viaje, quieren hacer una ruta por varios hoteles de Relais & Châteaux. Sobre todo, hay muchos mexicanos que vienen a Madrid y luego quieren ir a Portugal, o brasileños que hacen el viaje contrario. Es bueno porque trabajamos en conjunto, pero estamos compartiendo mercados. Hay americanos, sobre todo, que se quedan en torno a 10 días por España y Portugal y van a 3 o 4 hoteles diferentes.

P: ¿Hacia dónde ves que está evolucionando el mercado del lujo?

R: Creo que hacia la singularidad. El perfil con alto poder adquisitivo no quiere ir a un gran hotel, sino ir a un destino pequeño y acogedor. También estas sinergias entre hoteles están ayudando a definir el hospitality de lujo, porque te ayudan a comprender un destino más allá de un punto de vista único. Y otra cosa que tenemos que también se está adaptando es la versatilidad. El viajero de lujo hoy es muy ecléctico y quiere tanto hoteles modernos, como lo más minimalista o lo más maximalista y clásico.