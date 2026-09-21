Penélope Cruz ha llegado este sábado al Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián para presentar La bola negra, una de las películas que más expectación ha despertado en esta edición del festival. Rodeada por el equipo de la cinta y ante una alfombra roja abarrotada, la actriz ha reconocido a COOL que, pese a la experiencia acumulada después de décadas frente a los focos, esta noche también hay nervios.

«Sí, sí, claro, claro», responde cuando le preguntamos si está nerviosa. No se trata, explica, de unos nervios extraordinarios, sino de algo mucho más reconocible: «Nervios sanos, normales».

El motivo tiene que ver precisamente con lo que ocurrirá dentro del teatro. Esta será la primera vez que La bola negra se proyecte ante público español, un detalle que Cruz considera especialmente significativo. «Es la primera vez que la vemos con público español», señala. Y San Sebastián, además, no es un escenario cualquiera para ella.

«Este festival es muy especial para mí. Tengo unas memorias increíbles. Creo que la primera vez que vine hace más de 20 años y yo sé que esta noche este paso va a ser muy especial», explica.

Su paso por el festival no ha estado exento de comentarios. Su primera aparición sobre la alfombra donostiarra, marcada por un look que generó bastante debate entre espectadores y medios, se convirtió rápidamente en uno de los asuntos más comentados de su llegada. Hoy, sin embargo, la conversación gira hacia otro lugar: la película y la reacción del público ante ella.

Cruz llega además a esta cita después de una jornada especialmente intensa. La actriz recuerda entre risas su llegada a San Sebastián para acompañar a David y describe el ritmo de estas horas: «Parecía que llegaba en paracaídas. Tuve 15 minutos entre la llegada y el estreno. Todavía te sorprendes».

Ahora, con algo más de margen, asegura que quiere disfrutar del momento junto a sus compañeros de reparto y, especialmente, celebrar con Javier Calvo y Javier Ambrossi el reconocimiento recibido por la película en Toronto, donde La bola negra se ha llevado el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Pero si hay algo que parece importarle especialmente esta noche es la respuesta del público español. «Tengo muchas ganas de celebrar con ellos lo que ha pasado con su Gran Premio de Toronto, que es increíble», cuenta. Y añade que también quiere celebrar «el cariño de toda la gente que está aquí».

Respecto al estreno comercial, previsto para el viernes, Cruz no duda cuando le preguntamos qué les diría a quienes todavía no tengan decidido acudir al cine: «No se van a arrepentir nunca. De hecho, creo que van a repetir».

Después llega una definición que deja claro hasta qué punto está implicada con el proyecto: «Es que es un peliculón. Tan, tan grande. Es muy, muy fuerte lo que han hecho. Es una película que toca mucho el corazón y estoy muy orgullosa de ser parte de ella».

Esta noche, sin embargo, serán las butacas del Victoria Eugenia y la reacción del público las que tengan la última palabra. Para Cruz, ese es precisamente el momento que más nervios provoca: ver por primera vez cómo recibe el público español una película que hasta ahora solo había podido imaginar cómo sería contemplada desde fuera.