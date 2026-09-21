Hay noches que se esperan durante meses y que, cuando finalmente llegan, parecen concentrar toda la emoción en unos pocos minutos. Este sábado, el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián se convirtió en el epicentro de una de las alfombras rojas más esperadas del festival con la llegada de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi —dos ex muy bien avenidos—, cuyo destino puede ser los Oscar.

Miles de personas se congregaron en los alrededores del teatro para recibir al equipo de la película, en una de esas imágenes que confirman la expectación que ha despertado el proyecto. Rodeados por el público y acompañados por todo el elenco, los Javis afrontaron el momento con una mezcla de emoción, nervios y agradecimiento.

«Muchísima emoción, intentando estar presente y disfrutarlo, porque todo el cariño de toda esta gente es abrumador, pero es precioso», confesaba Javier Calvo a COOL sobre sus sensaciones en los instantes previos a la proyección.

Una emoción que, en una noche como esta, resulta difícil de disimular. La alfombra avanzaba entre flashes, saludos y el calor de un público que llevaba horas esperando este encuentro con el equipo de la película. Calvo, lejos de dejarse llevar por lo que pueda venir después, aseguraba estar concentrado en el presente: «Ahora mismo, pensando en esta noche, en lo que voy a celebrar».

Y aunque el estreno en San Sebastián supone un hito para el proyecto, todavía queda el momento que, para los cineastas, dará verdadero sentido a todo el camino recorrido: que la película llegue al público. Precisamente esa era una de las grandes claves de la conversación. «¿Sabes lo que falta que vea la gente? La película. «Que se estrene por fin», apuntaba Javier Calvo, antes de continuar su camino por la alfombra roja, en la que ha estado acompañado en todo momento por su ex pareja, con la que mantiene una relación profesional y fraternal.

Por su parte, Javier Ambrossi también compartía con COOL sus sensaciones antes de la gran noche y reconocía que «estaban muy emocionados» ante el momento que estaban a punto de vivir.

Con todo el elenco arropándoles y el Teatro Victoria Eugenia convertido en una auténtica fiesta, los Javis protagonizaron así una de las llegadas más esperadas de esta edición del Festival de San Sebastián. Una noche marcada por la expectación, por el cariño del público y, sobre todo, por la llegada de La bola negra al lugar donde, después de tanta espera, por fin tocaba dejar que hablara la película.