Un español asegura haber encontrado el truco para aprobar el carnet de conducir: «Me preparé el examen en tres días y aprobé a la primera»

Un estudio titulado «Suspensos con carné. ¿Aprobarías hoy el examen de conducir?», realizado por la Fundación Línea Directa junto con Fesvial y Etrasa, ha puesto a prueba los conocimientos teóricos de 1.700 conductores. Ante una prueba teórica de dificultad media, el 91,9% de los conductores españoles, unos 26 millones de personas, no conseguiría aprobarla. Sólo el 8,1% cometería como máximo tres errores, el límite establecido para obtener el «apto». La mayoría, un 75,4%, acumularía entre 4 y 10 fallos, mientras que el 16,5% superaría los 10 errores.

Canarias (95,9%), Extremadura (95,7%) y Aragón (94,8%) son las comunidades que concentran los porcentajes más elevados de suspensos, mientras que Galicia (87,1%), Asturias (88,3%) y Cataluña (89,8%) presentan las cifras más reducidas. En la Comunidad de Madrid, el porcentaje alcanza el 93%, ligeramente por encima de la media nacional. A esto se suma que el 77% de los conductores españoles admite que no ha realizado ninguna formación adicional desde que obtuvo el permiso.

En este contexto, aprobar el examen teórico de conducir en 72 horas puede parecer una misión imposible, pero con una buena organización es posible aprovechar cada minuto de estudio. La clave no está en hacer cientos de test sin entender los errores, sino en saber qué estudiar y cómo repasarlo.

«Lo primero de todo, y por lo que mucha gente falla y suspende, es que no estudia la teoría o directamente no la entiende. Estoy harto de ver gente que empieza directamente por los test sin haber estudiado la teoría. Si piensas que vas a aprobar solo haciendo test, déjame decirte que probablemente no sea suficiente. Y si apruebas, puede ser más cuestión de suerte que de conocimiento. La clave de todo esto es entender la teoría. Así que ponte a estudiarla y, sobre todo, intenta comprenderla.

Por otro lado, hazte con una libreta en la que puedas ir apuntando todos los fallos que tengas en los test. Y, sobre todo, vas a apuntar aquellas cosas que más te cuesten entender o memorizar, para poder repasarlas después y conseguir que se queden mejor en la memoria. Parece un truco muy sencillo, pero te puede ayudar muchísimo a la hora de preparar el examen».

Los errores más comunes

Cuando llueve o poco después de haber llovido, ¿qué debe hacer antes del cruce o adelantamiento, especialmente si se trata de vehículos voluminosos o pesados?

Disminuir la velocidad, accionando el freno de estacionamiento.

Poner en funcionamiento el limpiaparabrisas a la velocidad más rápida. (Respuesta correcta)

Advertirlo mediante destellos o señales acústicas.

Tras rebasar una señal vertical de «Fin de prohibición de adelantamiento» (R-502), si la calzada cuenta con línea discontinua y visibilidad adecuada, ¿está permitido adelantar a otro vehículo?

Sí, porque la prohibición anterior de adelantamiento ha finalizado a partir de dicha señal. (Respuesta correcta)

No, porque en carretera convencional siempre se necesita autorización específica.

No, si el vehículo que precede circula a la velocidad máxima genérica de la vía.

Si al conducir por un carril regulado por semáforos de ocupación de carril (de pórtico) se enciende una luz roja en forma de aspa, ¿cómo debe proceder?

Abandonar el carril en el menor espacio de tiempo posible, incorporándose a otro libre. (Respuesta correcta)

Continuar circulando por él hasta llegar a la siguiente intersección y entonces detenerse.

Inmovilizar de inmediato el vehículo en el centro de la calzada debajo del aspa.

En un estrechamiento sin señales de prioridad se encuentran un turismo que arrastra un remolque y un autobús…

El que tenga que dar marcha atrás más distancia.

El autobús.

El turismo que arrastra el remolque. (Respuesta correcta)

Si en una calle con varios carriles encuentra un semáforo rojo a la izquierda y otro verde a la derecha, y su intención es girar a la izquierda, ¿a cuál debe obedecer?

Al semáforo verde de la derecha, por estar más visible.

Al semáforo rojo de la izquierda, pues rige para seguir de frente o girar a la izquierda. (Respuesta correcta)

A cualquiera de ellos, ya que hay contradicción.

¿Es correcto depositar objetos en la vía mientras se realizan operaciones de carga y descarga ?

No, ya que no se pueden depositar mercancías en la vía.

Sí, si se realiza por el lado más próximo al borde de la calzada. (Respuesta correcta)

Sí, siempre que no cause molestias.

de Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, explica las conclusiones de este estudio: «Los resultados del test demuestran que aprobar el carné no puede ser el punto final de la formación vial. Las normas cambian, aparecen nuevas formas de movilidad y, con el paso del tiempo, muchos conocimientos se olvidan. Resulta imprescindible, por tanto, consolidar una cultura de actualización y aprendizaje continuo que nos permita mantener nuestros conocimientos al día que contribuya a una conducción más segura».