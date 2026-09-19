Volkswagen ha mostrado su apuesta clara por las fábricas españolas, Martorell y Navarra, en las que se espera que se superen el millón de coches producidos en el corto plazo. Una situación que llega en plena ola de recortes del gigante alemán, que prepara la reducción de hasta los 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta el cierre de década, a lo que está previsto que se sume el cierre de cuatro fábricas en Alemania.

Así lo ha señalado André Kleb, Chief Production Officer de Volkswagen en Iberia, que ha indicado, en el contexto del inicio de la producción del ID. Cross en la planta de la compañía en Navarra, que la región de la península ibérica avanza para convertirse en una región «altamente competitiva y flexible» y ha vaticinado que «muy pronto superaremos un millón de vehículos producidos».

Kleb ha afirmado que el «éxito» de Volkswagen Navarra se apoya en que los cuatro modelos que fabrica la planta comparten una plataforma, «lo que reduce la complejidad y los costes, y al mismo tiempo mantenemos diseños claramente diferenciados entre los modelos». «Por otro lado, hemos contado con un equipo muy ágil y comprometido, porque en un proyecto de tal tamaño no solo cuenta la inversión, sino la gente involucrada», ha indicado el directivo.

Volkswagen Navarra ha celebrado este viernes un acto de inicio de producción del ID. Cross, el nuevo modelo eléctrico que comienza a fabricar en la planta de Landaben, además del también eléctrico Skoda Epiq. Ambos eléctricos se producen con dos modelos de combustión, el T-Cross y el Taigo. Una nueva incorporación con la que la planta prevé incrementar su producción.

Volkswagen rebaja sus previsiones para 2026

A pesar de las buenas noticias para las factorías españolas, el fabricante automovilístico atraviesa un momento complejo. Tanto es así que se ha visto obligado a revisar a la baja sus previsiones financieras para el ejercicio 2026 ante el deterioro del fondo de comercio de Porsche AG, el empeoramiento del entorno de mercado, especialmente en China, y el incremento de los gastos asociados a los procesos de reestructuración.

La compañía alemana espera ahora cerrar el ejercicio con unos ingresos por ventas de aproximadamente 315.000 millones de euros, lo que se traduce en un 2,2% menos, frente a los 321.900 millones de euros registrados en 2025. Esta cifra se sitúa en torno al punto medio del anterior rango de previsión, que contemplaba una evolución de entre un -3% y un 0%.

La revisión es más significativa en el caso del resultado operativo. Volkswagen prevé ahora un margen operativo sobre ventas de hasta el 1%, frente al rango de entre el 4% y el 5,5% que manejaba en anteriores previsiones y al 2,8% registrado en 2025. Además, la previsión de la compañía se sitúa por debajo de la estimación media de los analistas, que era del 4,1%.

Esta revisión a la baja de las previsiones se produce tras un acuerdo alcanzado hace varias semanas con los trabajadores, por el que la compañía germana recortará aproximadamente 50.000 empleos en sus centros de actividad en Alemania hasta 2030, como parte de su plan para recuperar rentabilidad frente a otros competidores, y hasta los 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta el cierre de década.