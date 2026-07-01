La DGT avisa a todos los motoristas: multa de 200 euros por no llevar guantes y muchos todavía no saben que es obligatorio

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las principales novedades que se incorporarán al Reglamento General de Circulación (RGC), centradas sobre todo en la protección de los usuarios más vulnerables de la vía. Estos cambios empezarán a aplicarse el 1 de octubre, aunque, según explicó Saiz, se prevé un periodo de adaptación acompañado de campañas informativas para garantizar que todos los conductores conozcan y asimilen las nuevas obligaciones antes de su entrada en vigor definitiva.

Los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores tendrán que adaptarse a cuatro cambios principales en su equipamiento y en la forma de circular, con el objetivo de reforzar la seguridad vial: será obligatorio llevar guantes de protección tanto para conductores como para pasajeros en vías interurbanas; quedará prohibido circular con sandalias, chanclas u otro calzado abierto, exigiéndose calzado cerrado en todas las vías; los usuarios de ciclomotores deberán utilizar cascos homologados, dejando de ser suficiente la simple certificación; los repartidores y trabajadores que usen moto o ciclomotor deberán llevar chaleco reflectante de forma permanente durante el servicio.

Nuevas normas para motos

«El objetivo de la reforma es adaptar el reglamento al cambio de visión de la movilidad que se ha producido en los últimos veinte años, en los que se ha pasado de un enfoque centrado en la carretera y en el vehículo a otro que lo hace en las personas y los entornos urbanos.

Por ello, por primera vez la norma recoge una definición de «usuario vulnerable de la vía», aquel que, por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico o que éstas sean de mayor gravedad. El Reglamento General de Circulación incluye gracias a la reforma un nuevo Título VI que incluye normas de circulación específicas en zonas urbanas», detalla la DGT.

Es obligatorio el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros.

Se permite la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo.

Los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados.

Los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Es una infracción grave con sanción económica de 200 euros.

El real decreto aprobado en Consejo de Ministros entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, salvo los artículos relativos al alumbrado obligatorio en los VMP y al uso de casco homologado en motocicletas, que lo harán el 1 de octubre de 2027. Por otra parte, la disposición sobre el uso obligatorio de guantes de protección homologados será aplicable cuando se apruebe la orden ministerial que defina sus características técnicas; hasta entonces, se emplearán guantes de protección equivalentes a los que se utilizan actualmente.

«Esta reforma también busca alinearse con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, aprobada por la ONU en el año 2015, como la mejora de la salud y el bienestar de las personas, la apuesta por una energía asequible y no contaminante, la búsqueda de unas ciudades y comunidades más sostenibles y la acción por el clima, entre otros».

Guía de compra

El calor suele ser uno de los principales motivos para dejar los guantes en casa, pero no debería ser así. La seguridad no depende de la época del año, por lo que lo más recomendable es utilizar guantes de moto finos y ligeros también durante el verano.Eso sí, la comodidad importa, así que es preferible elegir modelos con perforaciones o tejidos ventilados que permitan una mejor circulación del aire en los días de más calor.

En invierno, en cambio, la necesidad de protección se vuelve aún más importante, ya que hay que hacer frente al frío, el viento, la lluvia e incluso la nieve. Los guantes de invierno suelen ser más gruesos y acolchados, fabricados con materiales aislantes e impermeables, e incorporan caña larga y ajustes en la muñeca para evitar la entrada de aire frío. nque a cambio se pierde algo de sensibilidad sobre el manillar.

Los guantes pueden ser de caña corta o larga. Para verano, lo ideal son modelos de caña baja, fabricados en materiales ligeros y transpirables, ya sea cuero o textiles técnicos. Aun así, pueden incluir distintos niveles de protección según el modelo.

Elegir bien la talla es clave para garantizar comodidad y seguridad. Existen tablas de referencia basadas en el contorno de la mano a la altura de los nudillos (sin incluir el pulgar):