España se convierte en el paraíso chino de la automoción: es el único país de Europa que tiene 5 fábricas en sus manos

España se ha convertido en el paraíso chino de la automoción y la puerta de entrada de los fabricantes automovilísticos con sede en el país asiático para comercializar sus coches en Europa. Tanto es así que España es la región del Viejo Continente con más inversiones chinas al contar con cinco fábricas en las que se producen vehículos con inversiones procedentes de Pekín, como es el caso del Grupo Chery en Barcelona, BAIC en Linares, MG en Ferrol, Leapmotor en Madrid y Zaragoza; y Geely en la planta que tiene Ford en Valencia.

La última en sumarse a la lista de marcas de coches chinas con producción en España ha sido Geely, que ha creado una joint venture con Ford para la producción de dos modelos 100% eléctricos en las instalaciones de Almussafes a partir de 2028. Un acuerdo con el que el fabricante automovilístico con sede en Hangzhou salva, técnicamente, a la planta de Valencia del cierre ante la reducción de las adjudicaciones por parte de Estados Unidos a Valencia y la caducidad industrial de los modelos que se fabricaban, lo que obligó a la compañía a implementar una reestructuración de empleo en la planta.

Con Geely, España cuenta con cinco fábricas de marcas chinas, que representan más del 30% de las instalaciones al contar con un total de 15 plantas para la producción de vehículos. Entre ellas destacan las fábricas de Stellantis en Vigo, Zaragoza y Madrid; las de Renault en Valladolid y Palencia; Volkswagen en Martorell y Pamplona; Ford en Almussafes (Valencia); Mercedes-Benz en Vitoria; e Iveco con instalaciones en Madrid y Valladolid. A estas se suman plantas especializadas como la de Nissan en Ávila y Cantabria (componentes).

Fabricantes chinos con producción en España

A esta lista ahora hay que sumar nuevas incorporaciones vinculadas a fabricantes chinos como Chery en Barcelona, tras reindustrializar los terrenos de Nissan por su cierre; y BAIC en Linares, al alcanzar un acuerdo con Santana. En los dos casos, las instalaciones ya estaban construidas y las marcas solo han tenido que adquirir las mismas para la producción de los vehículos.

Otras marcas han optado por llegar a acuerdos con constructores ya establecidos en el país, como es el caso de Geely con Ford y Leapmotor con Stellantis. El caso de Leapmotor es el más especial, ya que la estrategia se articula dentro de su alianza con Stellantis, utilizando la red industrial del grupo para acelerar su implantación en Europa. Aunque la producción principal del modelo B10 está prevista en la planta de Figueruelas (Zaragoza), el grupo estudia ceder la propiedad de la planta de Villaverde en Madrid a la filial española de la china Leapmotor.

Mientras, MG ha sido la única marca que ha optado por buscar un terreno y construir sus propias instalaciones, siendo esta la primera ubicación del fabricante automovilístico chino en el Viejo Continente. Con una inversión aproximada de 200.000 millones de euros y una capacidad máxima de 120.000 coches al año, la fábrica creará más de 2.000 empleos en Europa, estableciendo un centro estratégico para la siguiente fase de crecimiento de MG en el Viejo Continente.