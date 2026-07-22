Ford llega a un acuerdo con la china Geely para fabricar coches eléctricos en Valencia

Ford llega a un acuerdo con el fabricante automovilístico chino Geely para la producción de coches eléctricos en Valencia. Una alianza con la que la firma con sede en Míchigan busca salvar la planta de Almussafes con la venta de una parte de la histórica instalación al dueño de las marcas Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr y Lotus. Situación que llega en un momento muy complicado para la instalación, ya que la falta de nuevos modelos ha desencadenado la pérdida de productividad y de empleo.

Un acuerdo que está previsto que se anuncie este jueves con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la planta de Almussafes, acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; así como altos directivos de ambas compañías.

A principios de este año trascendió que Ford mantenía conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluirían, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

Según Economía Digital, el acuerdo en el que se ha estado trabajando consiste en la venta por parte de Ford de la planta de carrocerías Body 3, que es la superficie que remodelaría Geely para producir sus vehículos. Concretamente, el modelo Geely EX2, con un tamaño similar al del Ford Fiesta, pero con motores 100% eléctricos.

El nuevo vehículo empezaría su producción en Europa con el objetivo de ser un superventas en el Viejo Continente, ya que ofrece la última tecnología para utilitarios eléctricos con un precio competitivo respecto a los coches de combustión. Con este anuncio, Geely se convierte en el quinto fabricante automovilístico chino con producción en España, tras las inversiones de Chery en Barcelona, Santana en Linares, MG en Galicia y Leapmotor en Madrid y Zaragoza.

Situación crítica en Ford Almussafes

La factoría tiene en vigor hasta el 31 de diciembre la última prórroga del mecanismo RED habilitado por el Gobierno para el sector de la fabricación de vehículos de motor. Este mecanismo, que en principio ya no podría extenderse de acuerdo a la normativa y que da cobertura a un excedente de personal de cerca de 1.000 trabajadores, tiene como objetivo mantener el empleo en la fábrica mientras transita hacia su nueva producción.

Paralelamente, la dirección de Ford y los sindicatos están negociando un nuevo acuerdo laboral 2030 para actualizar el vigente, conocido como acuerdo de electrificación y firmado en 2022 por la empresa y UGT, que implicaba medidas de flexibilidad y una contención salarial, así como la adjudicación de nuevos modelos tras el fin de la vida industrial de otros vehículos de la compañía. Los términos de dicho acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026.