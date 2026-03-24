El éxito en la expansión de la red comercial de Omoda es ya digno de estudio, ya que en dos años en España se ha hecho con más de 100 concesionarios y una rentabilidad que casi triplica a la registrada por la media del mercado. Unas cifras con las que el fabricante automovilístico chino no se conforma y apunta a cerrar este año con 115 instalaciones y una ambición de mejorar la rentabilidad por el aumento de ventas y la implantación de la postventa, que podría elevarse al 5% antes de que termine la década.

Así lo ha señalado Francesco Colonnese, vicepresidente de Omoda & Jaecoo en Iberia, en un encuentro con los medios de comunicación, al que ha asistido este diario, en el que ha destacado que «los números confirman la solidez de nuestro modelo en España y el valor de una red que comparte nuestra visión». «Crecemos porque combinamos proximidad al cliente, liderazgo en electrificación y una apuesta decidida por la innovación; que nuestros concesionarios nos valoren como la mejor marca es un orgullo y una responsabilidad», ha añadido.

Omoda eleva su rentabilidad

El fabricante cuenta con 105 concesionarios operativos en España, alcanzando una cobertura del 96% del territorio y una estructura equilibrada que permite un tiempo medio de conducción de 23 minutos entre puntos de venta. De cara a 2026, Omoda prevé continuar reforzando su capilaridad hasta alcanzar los 115 concesionarios, con el objetivo de seguir reduciendo los tiempos de acceso al cliente y consolidar su presencia tanto en áreas metropolitanas como en nuevos mercados regionales.

Igualmente, dentro del grupo Chery, la nueva firma premium Lepas, que comenzará a comercializar sus vehículos a partir de verano, instalará 50 centros de venta por medio de 25 inversores, y estos establecimientos dispondrán de una red comercial totalmente independiente de Omoda & Jaecoo.

En términos de rentabilidad, la red de Omoda ha alcanzado en 2025 un 3,4%, frente al 2,8% registrado en 2024, situándose por encima de la media del sector que tan sólo se anota un 1,5%. Este resultado refleja la solidez del modelo de distribución y su capacidad para generar un negocio sostenible para los concesionarios, ya que la firma cuenta con la ambición de aumentar su rentabilidad hasta el 5% en dos o tres años.

El modelo del éxito

El modelo de implantación de la marca se basa en la colaboración con grupos empresariales locales en cada provincia, lo que garantiza un conocimiento directo del mercado, refuerza la confianza del cliente y contribuye al desarrollo del tejido empresarial en cada región mediante relaciones estables y de largo plazo.

En este marco, la incorporación de inteligencia artificial permitirá evolucionar el concesionario hacia un entorno más interactivo, en el que el cliente podrá explorar el vehículo, resolver dudas y acceder a información relevante de forma autónoma y personalizada.

Además, el modelo de colaboración entre la marca y su red ha sido reconocido por el conjunto del sector. Omoda & Jaecoo ha obtenido la mayor puntuación del estudio VCON 2025, elaborado por PwC en colaboración con Faconauto, con un 9,9 sobre 10, situándose como la marca mejor valorada por sus concesionarios en España.