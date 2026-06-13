La cartera de pedidos de coches 100% eléctricos de Renault en Europa se ha disparado un 50% por el alza del precio de los combustibles por los efectos derivados del conflicto de Irán. Un aumento que se ha convertido en un reto logístico para el fabricante automovilístico europeo, que, a pesar de que no está registrando problemas en el aprovisionamiento de baterías, sí que está sufriendo tensiones en las fábricas para satisfacer la demanda de este tipo de motorizaciones.

Así lo ha señalado el CEO del Grupo Renault, François Provost, que ha confirmado un aumento cercano al 50% en la cartera de pedidos de coches eléctricos en algunos mercados, como Francia y Alemania, desde que comenzó el conflicto con Irán, lo que ha obligado a la firma del rombo a crear un grupo de trabajo para abordar este asunto.

Una situación por la que el grupo galo está considerando añadir más turnos de producción en la segunda mitad del año en sus fábricas de vehículos eléctricos de Douai y Maubeuge, en Francia, y de Novo Mesto, en Eslovenia, ante el éxito del Renault R5, Renault R4 y el Renault Twingo. Con este incremento de los ensamblajes por el aumento de la demanda, Renault tendría que revisar sus previsiones de ventas de coches 100% eléctricos al alza.

No obstante, Provost ha señalado que, en la actualidad, el grupo está superando su capacidad productiva debido a la guerra en Irán, pero prevé que, cuando termine la guerra de Irán entre Estados Unidos, cuta paz parece estar cerca, y bajen los precios de los combustibles, el intenso interés por los vehículos eléctricos disminuirá, aunque la transición hacía la electrificación seguirá acelerándose.

Aumento de las ventas de coches eléctricos

La demanda de vehículos eléctricos se ha disparado en toda Europa, ya que los altos precios del combustible, vinculados a la guerra de Irán, han impulsado el interés tanto por este tipo de motorizaciones tanto en el mercado de coches nuevos como en el de segunda mano.

En los primeros cuatro meses del año, las ventas de coches totalmente eléctricos en Europa aumentaron un 29%, hasta alcanzar casi 1 millón de unidades. Una cifra aún mayor en el mercado español, ya que, en el acumulado del año, las ventas de este tipo de motorizaciones aumentaron un 39,4% en mayo de 2026, con 55.175 unidades matriculadas.

Por su parte, Renault ha aumentado más de un 40% sus ventas de coches 100% eléctricos en el primer trimestre de 2026, impulsadas por el éxito sostenido de Renault 5 E-Tech eléctrico, el progresivo aumento de las ventas de Renault 4 E-Tech eléctrico y el sólido rendimiento de Scenic E-Tech eléctrico.

Las motorizaciones Full hybrid E‑Tech también siguieron registrando un sólido rendimiento en los modelos principales de Renault, representando más del 40% de las ventas de turismos, lo que confirma su papel clave en la estrategia de electrificación equilibrada de la marca, que se espera que continúe con el reciente lanzamiento de Twingo E-Tech eléctrico y de Clio Full hybrid E-Tech.