Obligatorio a partir de julio en todos los coches matriculados en España: la UE confirma la nueva norma

La Unión Europea continúa avanzando en la implantación de nuevas normas destinadas a reforzar la seguridad vial. En este contexto, el próximo 6 de julio entrará en vigor una regulación que supone la fase final de la normativa europea GRS2, mediante la cual todos los vehículos nuevos deberán incorporar de serie sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

Los sistemas ADAS buscan reducir de manera significativa las muertes y lesiones graves en las carreteras de la Unión Europea mediante la introducción de tecnologías de seguridad de vanguardia. Al mismo tiempo, se busca mejorar la competitividad de los fabricantes de automóviles a nivel global.

Nuevas obligaciones para los coches a partir del 6 de julio

El primero de los sistemas que pasa a ser obligatorio es el denominado dispositivo avanzado de alerta de distracciones del conductor. En el sector automovilístico se identifica mediante las siglas DDR-ADR y está diseñado para reducir los riesgos asociados al cansancio, la fatiga y las distracciones. Para ello, el dispositivo combina cámaras de alta precisión con sensores especializados capaces de controlar constantemente la posición de la cabeza del conductor.

Además, el software analiza los movimientos de los ojos y la dirección de la mirada para detectar posibles signos de somnolencia o falta de concentración. Cuando el sistema identifica comportamientos anómalos, como parpadeos prolongados o una pérdida evidente de atención, activa una alerta acústica con el fin de advertir al conductor y ayudarle a reaccionar a tiempo.

El segundo elemento que pasará a ser obligatorio es el sistema avanzado de frenado automático de emergencia, desarrollado para detectar la presencia de peatones y ciclistas y actuar de forma preventiva ante posibles situaciones de riesgo. Conocido por las siglas AEB-PCD, complementa las funciones de los sistemas de frenado automático anteriores, que actuaban principalmente ante la presencia de otros vehículos.

«Los turismos y las furgonetas tienen que incluir obligatoriamente un sistema de frenado de emergencia, que ya es requerido en los camiones y autobuses, así como un sistema de emergencia para mantenerse en el carril (ayuda al conductor a mantener una posición correcta en el carril cuando se produce una salida involuntaria). Los caminones y los autobuses deben incluir sistemas de visión directa, que permitan al conductor detectar desde su asiento a los usuarios vulnerables en la carretera También contarán con sistemas de alerta que detecten a los ciclistas y peatones que se encuentren muy cerca», explica el Parlamento Europeo.

Sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS)

«Todos los coches de nueva homologación deben incorporar de serie al menos ocho sistemas: Detector de somnolencia (DDR), Asistente de velocidad inteligente (ISA), Alerta de tráfico cruzado (RCTA), Caja negra (EDR), Alerta de cambio involuntario de carril (LDW), Sistema de frenado de emergencia (ESS), Inhibidor de arranque con alcoholímetro y Alerta de uso del cinturón en todas las plazas. Por supuesto, se espera ir regulando la presencia obligatoria de otros ADAS gradualmente», detalla la DGT.

El LKA (Sistema avanzado de mantenimiento de carril) analiza las líneas de separación de carriles para monitorizar la posición con respecto a los límites del carril o de la carretera. Cuando el vehículo abandona, o está a punto de abandonar, el carril y existe un riesgo, actúa sobre la dirección con suavidad.

Mientras, BSM (Sistema de monitorización de ángulos muertos) previene una posible colisión con un peatón o un vehículo en un ángulo muerto mediante avisos ópticos y acústicos, pudiendo llegar a actuar sobre la dirección o incluso detener el vehículo en caso de riesgo de atropello o colisión.

Preinstalación de un alcoholímetro

Por otro lado, a partir de julio de 2026, los vehículos nuevos deberán estar preparados para la futura incorporación de un alcoholímetro antiarranque. El funcionamiento de este dispositivo es sencillo: antes de arrancar el coche, el conductor debe soplar en un dispositivo similar a un alcoholímetro. Si el sistema detecta una tasa de alcohol superior al límite permitido, bloquea automáticamente la puesta en marcha del vehículo.

«En la Ley 18/2021 de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se indica en su disposición adicional décimoquinta que a partir del 6 de julio de 2022, los vehículos de categoría M2 y M3 que cuenten de interfaz normalizada para la instalación de alcoholímetros antiarranque destinados al transporte de viajeros, deberán disponer de alcoholímetros antiarranque. Los conductores de estos vehículos serán obligados a utilizar estos dispositivos de control del vehículo», explica la DGT.

Esta tecnología se enmarca dentro de la estrategia europea de «Visión Cero», cuyo objetivo es reducir al mínimo las víctimas mortales en carretera mediante la combinación de innovación tecnológica, regulación y educación vial. Actualmente, el sistema ya se utiliza en algunos países europeos, especialmente en programas dirigidos a conductores reincidentes en infracciones por alcoholemia o en determinados sectores del transporte profesional.