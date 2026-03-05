Se acabó la incertidumbre internacional. Tras semanas de dudas sobre si la obligación de llevar la baliza V16 conectada (en vigor desde el 1 de enero de 2026) chocaba con las leyes de la Unión Europea, Bruselas ha dictado sentencia.

La baliza V16 ya tiene el «pasaporte» en regla. A pesar de las cuestiones planteadas en la Eurocámara por varios diputados sobre si esta medida vulneraba el mercado único, el Ejecutivo comunitario ha sido rotundo: la baliza es completamente legal. El argumento es simple: no existe ninguna ley europea que regule estos dispositivos de emergencia, por lo que cada país tiene libertad para definir sus propios sistemas.

Según fuentes de la Comisión, España ha hecho uso de su prerrogativa bajo el Convenio de Viena sobre tráfico vial, el cual permite a los Estados miembros innovar en sus dispositivos de señalización si esto redunda en una mayor seguridad para los ciudadanos.

España, el «campeón» de la seguridad vial

Lejos de recibir un tirón de orejas, la delegación española ha salido reforzada de Bruselas. El representante del Ejecutivo europeo destacó que España es actualmente un referente, habiendo pasado de las 10.000 víctimas anuales en los años 90 a las 800 registradas en 2024.

Con una tasa de 35 víctimas por millón de habitantes (frente a la media comunitaria de 44), la UE ha calificado a España como el «campeón de la seguridad vial de la UE». En este contexto, la baliza V16 conectada se ve como una herramienta extra y eficaz dentro de una estrategia que está salvando vidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Motero (@elmotero_es)

¿Se puede usar en el extranjero?

La respuesta es sí. Al no haber una norma uniforme en toda la Unión, los vehículos matriculados en España pueden utilizar su baliza V16 en otros estados miembros.

No obstante, la ley funciona en ambos sentidos: los turistas que entren en España con coches de otros países podrán seguir utilizando los triángulos tradicionales si esa es la norma en sus países de origen.

El debate se queda en casa

Aunque Bruselas ha cerrado la puerta a la polémica legal, el «ruido» continúa dentro de nuestras fronteras. Los conductores españoles siguen enfrentándose a cierta confusión generada por las declaraciones contradictorias entre el Ministerio del Interior y la DGT.

A día de hoy, el debate nacional se centra en cuestiones prácticas: desde si la luminosidad del dispositivo es suficiente en condiciones extremas, hasta las dudas sobre si se está multando ya a quienes no la llevan o los errores frecuentes en su colocación sobre el techo del vehículo. Lo que está claro es que, ante Europa, la V16 ha llegado para quedarse.