Comienza la cuenta atrás para las nuevas restricciones en las zonas de bajas emisiones que afectarán a los coches con etiqueta B

Los coches con distintivo ambiental B de la DGT serán los próximos en verse afectados por las restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Hasta ahora, sólo han establecido limitaciones algunas ciudades como Madrid y Bilbao, entre otras, pero, recientemente, 36 localidades catalanas han confirmado su intención de sumarse a esta medida, que se enmarca dentro de la colaboración entre el Plan Auto 2030 y las ZBE. El Plan Auto 2030 es una estrategia global impulsada por el Gobierno de España orientada a modernizar y reducir la huella de carbono del sector de la automoción en el país.

Su principal objetivo es acelerar la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible. Este programa supone una ampliación y evolución del anterior Plan MOVES (Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible), aunque con un enfoque mucho más amplio. España, además, debe alinearse con los compromisos de la Unión Europea, que exigen una reducción significativa de las emisiones de CO₂. De cara a 2030, se calcula que podrían circular al menos cinco millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables por las carreteras españolas, junto con una red de aproximadamente 100.000 puntos de recarga públicos distribuidos por todo el territorio.

Nuevas restricciones a los coches con etiqueta B

Según la DGT, la etiqueta B es la que les corresponde a «turismos y vehículos comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos dentro de alguna de las siguientes categorías: gasolina EURO 3/III o diésel EURO 4/IV o 5/V. También se incluyen los vehículos de más de 8 plazas y los destinados al transporte de mercancías, registrados con un nivel de emisiones Euro IV/4 o Euro V/5, independientemente del tipo de combustible utilizado. Asimismo, se contemplan los vehículos ligeros de categoría L, siempre que estén clasificados con un nivel de emisiones Euro II/2 en el Registro de Vehículos».

Bilbao

Las restricciones para los vehículos con etiqueta B se están implementando de manera gradual. En junio de 2025, Bilbao se convirtió en la primera ciudad de España en limitar el acceso de estos coches a la ZBE de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas, con la excepción de los vehículos de residentes empadronados, que podrán seguir circulando con normalidad hasta finales de 2029.

Cataluña

Cataluña, a través del Decreto 132/2024 que regula el Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027, establece nuevas medidas de restricción de acceso a los vehículos en función de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y de los episodios de contaminación elevada.

Según este plan, los municipios con más de 50.000 habitantes, como Barcelona, deberán aplicar desde 2026 limitaciones a los coches diésel Euro 4 con etiqueta B dentro de estas áreas. Asimismo, en episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, las restricciones se endurecerán aún más, llegando a afectar a todos los vehículos diésel con etiqueta B, independientemente de su antigüedad, tanto en los escenarios de alerta nivel 1 como nivel 2.

Madrid

«Madrid 360 incluye dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), Centro y Plaza Elíptica, donde los problemas de contaminación son más acusados. En ellas, los comerciantes cuentan con derechos similares de acceso y circulación que los residentes. Además de estas dos ZBEDEP, Madrid ZBE limita sólo el acceso y circulación a los turismos con clasificación ambiental A», explica Madrid 360.

En la Madrid ZBE general, los vehículos con esta etiqueta pueden acceder sin ninguna restricción específica, aunque siempre es recomendable consultar el perímetro actualizado y los criterios vigentes de acceso.

En la ZBEDEP Distrito Centro, el acceso es más limitado. En el caso de motocicletas y ciclomotores, pueden circular sin restricciones de 7:00 a 22:00 horas, pero fuera de ese horario es necesario contar con una autorización (por ejemplo, estacionar en un parking, ser invitado por un residente o disponer de una plaza de garaje).

Para los turismos, el acceso está restringido salvo en determinadas situaciones: estacionar en un parking público, estar empadronado en el distrito y tener el vehículo domiciliado en la ciudad, ser empresa o autónomo con actividad en el área o invitación correspondiente, disponer de plaza de garaje propia o municipal, ser vehículo de transporte para personas con movilidad reducida, operar como VTC con condiciones específicas, o estar destinado a recogida o entrega de alumnado en casos justificados.

2028, la fecha clave

La intención de varias ciudades es restringir completamente la circulación de los coches con etiqueta B a partir de 2028. Además, las ZBE se irán ampliando progresivamente hasta abarcar cada vez más municipios.

En el caso de los turismos con etiqueta C, que previsiblemente también se enfrentarán a restricciones en varios municipios españoles a partir de 2030, tienen la posibilidad de adaptar el motor de gasolina o diésel para que pueda funcionar con Gas Licuado de Petróleo, siempre que el vehículo no supere los 460 CV de potencia. Este proceso recibe el nombre de «conversión a GLP» y, gracias a él, el turismo puede obtener la etiqueta ECO si cumple la normativa vigente.