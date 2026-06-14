Peugeot no abandona el motor térmico y se adelanta a Bruselas con una nueva generación más eficiente

Peugeot reivindica el motor térmico y se adelanta a Bruselas con una nueva generación más eficiente. Para responder a las necesidades de todos los clientes, el fabricante automovilístico del Grupo Stellantis integra el nuevo motor Turbo 100 en su gama, reforzando su capacidad de ofrecer soluciones adaptadas a todos los usos y mercados.

Así lo ha señalado la compañía, en conversaciones con este diario, que ha explicado que el nuevo motor de gasolina 1.2 Turbo 100 mejora la eficiencia gracias al ciclo Miller y la inyección a 350 bares, y ha sido validado tras más de 3 millones de kilómetros con una garantía de hasta 8 años o 160.000 km, como el resto de la gama Peugeot.

El nuevo Turbo 100 es un propulsor con un enfoque completamente renovado, ya que se ha rediseñado desde cero, reuniendo la mejor experiencia de los centros tecnológicos europeos de Peugeot en Francia, Alemania e Italia. Además, sustituye la correa por una cadena de distribución diseñada para ser silenciosa, con baja fricción y sin mantenimiento durante toda la vida útil del vehículo.

Otro de los aspectos que destaca de este nuevo propulsor de la firma del león es que incorpora un turbocompresor de geometría variable para mejorar la respuesta en toda la gama de revoluciones e integra conceptos avanzados de combustión y soluciones de reducción de fricción, garantizando la robustez durante toda la vida útil del vehículo.

Nuevo motor térmico de Peugeot

En concreto, el motor desarrolla 100 CV (74 kW) de potencia y 205 Nm de par disponibles desde bajas revoluciones, que estará disponible ya en Peugeot 208 y Peugeot 2008. Estas características permiten una conducción ágil, equilibrada y adaptada tanto a entornos urbanos como a trayectos de larga distancia.

El Turbo 100 introduce tecnologías clave para mejorar la eficiencia, como el sistema de inyección directa de alta presión (350 bares); el funcionamiento basado en el ciclo Miller, que optimiza la combustión; y la optimización de válvulas y reducción de fricciones internas. Este conjunto permite una reducción significativa del consumo y de las emisiones, manteniendo el nivel de prestaciones.

Estos avances permiten la reducción del desgaste en un 80%, ya que se ha diseñado específicamente un eje de equilibrado dedicado para neutralizar las vibraciones inherentes de un motor de tres cilindros, ofreciendo un nivel de NVH comparable al de un tren motriz de cuatro cilindros. El desarrollo del nuevo motor se ha basado en una revisión completa de componentes críticos con nuevos pistones y segmentos, rediseño del sistema de lubricación y nuevo separador de aceite optimizado.

Eficiencia y garantía

El programa de validación ha sido especialmente exigente, con más de 30.000 horas de pruebas en banco y más de 3 millones de kilómetros recorridos en condiciones reales. Estos resultados refuerzan el posicionamiento del Turbo 100 como una referencia de fiabilidad en su categoría.

No sólo eso. Peugeot se compromete con la fiabilidad de esta nueva motorización con garantía de hasta 8 años o 160.000 km, a través del programa Peugeot Care. Además, se optimiza el mantenimiento con una revisión principal cada 2 años o 25.000 km, revisión intermedia anual, lo que reduce notablemente el coste de uso y simplifica la experiencia del cliente.