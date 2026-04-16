En los últimos años, los SUV se han convertido en la categoría de automóviles de mayor éxito en el mercado español. Cada vez más conductores buscan recorrer kilómetros en un automóvil que combine confort, máxima seguridad y un amplio maletero para transportar todo el equipaje y material necesario sin dejar nada en tierra. Si a esto se le suma la capacidad de cubrir largas distancias con paradas mínimas gracias a la eficiencia energética, el resultado es el vehículo ideal.

La gama SUV de Peugeot, formada por los modelos 2008, 3008 y 5008, comparte todas estas características. Disponibles desde 19.900 euros, estos modelos ofrecen toda la fiabilidad y el comportamiento en carretera propios de la marca del león, respaldados por un amplio abanico de motorizaciones electrificadas. La gama SUV, al igual que el resto de turismos de la marca del león.

Peugeot 2008, un SUV de éxito

Fabricado en el Centro de Stellantis en Vigo, el Peugeot 2008 es un SUV compacto, ágil y atrevido que ha sabido convencer a los conductores de todo el mundo, superando recientemente el millón de unidades producidas en la planta gallega. Convertido en un referente del segmento B-SUV, destaca por su eficiencia multienergía. Su motorización Hybrid, que recarga la batería automáticamente al circular, reduce el consumo a tan solo 4,9 l/100 km. Por su parte, la versión 100% eléctrica (E-2008) ofrece motores de hasta 156 CV y una autonomía de hasta 406 km, convirtiéndolo en el compañero perfecto tanto para la ciudad como para escapadas a la naturaleza.

Peugeot 3008

Con una silueta SUV fastback robusta y de inconfundibles aires felinos, el Peugeot 3008 impresiona por su empaque y su aerodinámica (Cx de 0,28). En su habitáculo, estrena el innovador Peugeot Panoramic i-Cockpit con una pantalla HD curva flotante de 21 pulgadas, brindando una experiencia digital envolvente. Bajo el capó, las opciones de electrificación se elevan a un nuevo nivel gracias a la plataforma STLA Medium.

La versión E-3008 100% eléctrica marca un hito en su categoría, permitiendo recorrer hasta 526 km sin necesidad de recargar la batería, según el protocolo WLTP. Además de ofrecer consumos mínimos de gasolina de hasta 2,6 l / 100 Km, la versión Plug-In Hybrid del Peugeot 3008 combina las prestaciones de un motor gasolina 1.6 turbo de 150 CV y otro eléctrico de 125 CV (para una potencia conjunta de 225 CV). Su batería de 17,8 kWh de capacidad útil, le permite ofrece una autonomía totalmente eléctrica de hasta 97 km en ciclo WLTP.

En la entrada de gama, el Peugeot 3008 Hybrid desarrolla una potencia de 145 CV y está asociado a una caja de cambios de doble embrague e-DCS6. Disfruta de las ventajas de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT), como la libertad de acceso a zonas restringidas de muchas ciudades españolas.

Si se compara con un motor gasolina de prestaciones similares, los porcentajes en materia de eficiencia y sostenibilidad son muy atractivos: sobre el papel ofrece una autonomía de aproximadamente 1 Km en modo 100% eléctrico a velocidades inferiores a 30 Km/h. Sin embargo, gracias a la recarga automática de la batería durante las deceleraciones, puede llegar a circular con cero emisiones durante más del 50% de los trayectos en ciudad. En lo que se refiere a consumo de combustible y emisiones homologadas, gasta 5,5 litros de gasolina cada 100 kilómetros, lo que supone un 20% menos que un motor gasolina con potencia análoga.

Peugeot 5008

Diseñado para quienes a menudo necesitan más espacio, el Peugeot 5008 se consolida como uno de los SUV más confortables de su categoría, ofreciendo versiones de 5 o 7 asientos reales. Su habitabilidad excepcional incluye un impresionante maletero de hasta 916 litros (en la versión de 5 plazas) y una tercera fila de asientos con un nivel de confort líder en el segmento C-SUV. En materia de electrificación, el E-5008 Long Range ofrece hasta 504 km de autonomía «cero emisiones».

Para completar su oferta, la versión Plug-In Hybrid proporciona hasta 91 km de autonomía puramente eléctrica, mientras que la variante Hybrid permite realizar gran parte de los trayectos urbanos sin consumir gasolina, asegurando una polivalencia digna de un vehículo de alta gama.