El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado por unanimidad el Future Plan 2030 presentado por el consejo de administración, un programa de transformación con el que el fabricante alemán pretende reforzar su competitividad con la eliminación de 50.000 puestos de trabajo y la amenaza de cierre de cuatro plantas en Alemania. Una situación que podría beneficiar a las instalaciones del grupo alemán en España ante la posibilidad de absorber los ensamblajes de las instalaciones que no son competitivas.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a las negociaciones, en conversaciones con este diario, que han señalado que «es cierto que los objetivos de reducción de empleo se acometerán en todas las plantas que Volkswagen tiene en el mundo; pensar que la matriz va a recortar sólo empleo en Alemania y en el resto de instalaciones no, es muy ingenuo».

«No obstante, sí que es cierto que Alemania, pese a ser la sede, será una de las filiales que más notará los recortes del programa de transformación, ya que actualmente no puede garantizarse una asignación futura y competitiva de producción para las plantas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm de forma escalonada entre 2031 y 2034», han señalado las citadas fuentes a OKDIARIO.

Amenaza de cierre de cuatro fábricas en Alemania

El Consejo de Supervisión reconoce que la capacidad productiva europea de Volkswagen supera actualmente la demanda en más de 500.000 vehículos. Para atajar el problema, la compañía estima desarrollar, antes de finales de junio de 2027, un concepto para establecer una estructura productiva europea sostenible y competitiva.

Una reorganización que podría beneficiar a España, ya que si hay menos fábricas, el reparto se puede hacer entre el resto y Martorell podría ser una de las beneficiadas al contar con costes muy competitivos y unas instalaciones electrificadas.

Reducción de modelos del Grupo Volkswagen

No obstante, puede que no todos los modelos producidos en Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm sigan comercializándose, ya que el grupo alemán prevé que, para 2035, su catálogo de modelos se reduzca alrededor de un 50%, al tiempo que disminuirá aproximadamente un 75% la complejidad de su oferta comercial (tipos de motores, de potencia o acabados, entre otras especificaciones de producto).

La estrategia busca concentrar los recursos en un menor número de modelos, aumentando los volúmenes por vehículo, reduciendo costes y aprovechando mayores economías de escala. Por geografías, el Future Plan 2030 contempla asimismo una revisión de la estrategia internacional, centrándose, en Norteamérica, en los segmentos más rentables, y en China, adaptándose al nuevo escenario de crecimiento del mercado automovilístico del país.

El plan sitúa el negocio automovilístico principal en el centro de la estrategia financiera. Volkswagen contempla unas ventas anuales de nueve millones de vehículos y establece como principal objetivo financiero alcanzar un margen operativo del 9% en 2030.

Ese margen equivaldría a un resultado operativo de aproximadamente 31.000 millones de euros. Para el periodo de planificación 2027-2031, el grupo contempla unos 37.000 millones de euros en costes generales y un objetivo de 135.000 millones de euros destinados a inversiones y a investigación y desarrollo.