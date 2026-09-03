Seat no desaparecerá en el año 2029 y desmiente los rumores publicados en la prensa alemana sobre el fin de la comercialización de la marca en menos de tres años. El fabricante automovilístico del Grupo Volkswagen ha explicado, en conversaciones con este diario, que a día de hoy no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de la compañía.

La revista económica Wirtschaftswoche ha señalado que el consejo de administración del Grupo Volkswagen planea eliminar de forma gradual la marca española Seat en los próximos tres años, decisión que se votará en el consejo de supervisión de Volkswagen previsto para este viernes. Una información que fuentes de la compañía han desmentido a OKDIARIO.

«Todo el sector, incluido el Grupo Volkswagen y, por supuesto, Seat S.A., está atravesando una profunda transformación impulsada por nuestro compromiso con la electrificación. Además, el contexto global ha cambiado considerablemente, lo que ha tenido un fuerte impacto en el sector de la automoción, especialmente durante el último año», han señalado.

Seat no desaparecerá en 2029

Las citadas fuentes han recordado que «el Grupo Volkswagen está trabajando en un plan de transformación para todas sus actividades con el fin de reforzar su competitividad y eficiencia». «El objetivo es lograr que tanto la compañía en su conjunto como sus respectivas entidades sean más eficientes y ágiles, así como aprovechar sistemáticamente el potencial de sinergias tecnológicas», han añadido.

Además, han insistido en que «esta estrategia se ha debatido en varias reuniones del Consejo de Supervisión y a día de hoy no se ha tomado ninguna decisión».