Opel prepara un Astra deportivo que podrás comprar con motor eléctrico, híbrido o de combustión

Los nuevos deportivos eléctricos de uso diario, el Opel Mokka GSE y el Opel Corsa GSE, disponibles para pedidos desde hace tan solo unos días, están cautivando a la prensa y al público por su rendimiento, precisión y diseño altamente dinámico. Por ello, Opel no tardará en extender la experiencia GSE a otros modelos, como el nuevo Astra, que estrena esta versión. El superventas del segmento de los compactos, fabricado en Rüsselsheim, se presentará por primera vez como Astra GSE Line en el Salón del Automóvil de París, y ya se han publicado las primeras imágenes del nuevo modelo.

Con esta nueva versión, los clientes podrán disfrutar de su propio coche con el distintivo diseño GSE, manteniendo la libertad de elegir la motorización. La nueva GSE Line, que sustituirá a la versión GS actual a partir de la primavera de 2027 y le dará al Astra un aspecto aún más deportivo, se puede combinar con motores eléctricos, híbridos enchufables o híbridos convencionales, así como con motores de combustión interna tradicionales.

«Más dinámico, más ágil, más atractivo: lo que caracteriza a los nuevos compactos deportivos Mokka GSE y Corsa GSE es algo que queremos que nuestros clientes también puedan experimentar en nuestros otros modelos. Al mismo tiempo, queremos que tengan libertad de elección y puedan conducir su modelo deportivo preferido con la motorización que mejor se adapte a sus necesidades. Los visitantes del Salón del Automóvil de París podrán comprobar de primera mano cómo esta deportividad adicional se combina con la máxima practicidad para el uso diario, como demuestra el nuevo Opel Astra GSE Line», declaró Marc Fetzer, Opel Vice President Current Product.

El Astra GSE Line: un coche de alto rendimiento

GSE significa «Grand Sport Electric» y, por lo tanto, emoción, velocidad y adrenalina. Opel lo demuestra en el automovilismo con el Mokka GSE Rally en la ADAC Opel GSE Rally Cup y, muy pronto, con el nuevo Opel GSE 27FE de carreras en la Fórmula E, así como con los Mokka GSE y Corsa GSE totalmente eléctricos de 207 kW (281 CV) para carretera. Este último también hará su debut en el Salón del Automóvil de París.

Con el nuevo acabado GSE Line, Opel amplía su estrategia para ofrecer a los clientes una experiencia GSE aún más intensa. Si bien el Astra GSE Line cuenta con los mismos elementos de alta calidad de serie que el anterior acabado GS, presenta una estética aún más dinámica. El frontal del Astra, más refinado, contribuye a ello a primera vista. Las inserciones frontales bajo el Opel Vizor ahora lucen un color específico de la línea GSE. A esto se suma la distintiva inscripción «GSE LINE» en el parachoques. Las llantas de aleación con acabado diamantado, disponibles de serie en 17 pulgadas o, bajo pedido, en 18 pulgadas, realzan su aspecto altamente dinámico.

Los conductores del Astra GSE Line perciben de inmediato la atmósfera GSE al entrar en el vehículo. Los diseñadores han cuidado hasta el más mínimo detalle: los asientos, el volante, los paneles de las puertas y el reposabrazos central lucen las características costuras en amarillo brillante. El conductor controla la aceleración y el frenado mediante pedales deportivos de aluminio. Los asientos deportivos especiales opcionales con reposacabezas integrados garantizan una sujeción óptima (en el Astra, el Astra Hybrid y el Astra Plug-in Hybrid).

En el futuro, los clientes del Astra GSE Line podrán elegir entre toda la gama de motorizaciones de este modelo compacto para adaptarlas a sus necesidades de rendimiento. Tras el lanzamiento oficial del Astra GSE Line en la primavera de 2027, Opel presentará una variante muy especial con una potencia de 206 kW (280 CV) y otras novedades a finales de año. Posteriormente, se lanzarán otros modelos GSE Line. Opel anunciará los detalles en París.