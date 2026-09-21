Experto en coches, advierte sobre el futuro del diésel en las gasolineras: «Nos podríamos encontrar el gasóleo en un punto entre 2,20 y 2,40»

El experto periodista en motor, Juan Francisco Calero, ha alertado del probable escenario al que podrían enfrentarse los españoles en las próximas semanas. El escenario que dibuja Calero es uno donde el precio del diésel asciende hasta los 2,40 euros por litro. La fecha que determinará el futuro del precio del carburante en España se dará en octubre, donde se conocerá la decisión de prorrogar las ayudas actuales.

En caso de cumplirse esta previsión, se calcula que llenar un tanque de diésel de 50 litros podría llegar a costar 120 euros.

¿Por qué sube el precio del diésel?

En los últimos meses se han aplicado rebajas fiscales y bonificaciones, como descuentos directos por litros o reducciones de IVA, para amortiguar el impacto de la inflación. La subida se podía dar por el fin de estos descuentos que tienen fecha de caducidad entre los meses de septiembre y octubre. En el momento en que desaparezcan y los impuestos vuelvan a su normalidad, el precio del diésel se verá disparado independientemente del precio del petróleo.

Calero destaca que no es lo mismo el petróleo crudo que el combustible ya refinado. Europa ha cerrado muchas refinerías de petróleo, especialmente muchas que se dedican a producir y refinar gasóleo. Al cerrar estas fábricas, Europa se ha vuelto extremadamente dependiente de comprar diésel ya refinado de otros países fuera de la UE.

La demanda actual por el carburante, siendo esta muy elevada, sobre todo por el combustible de camiones, barcos e industrias, ha provocado el encarecimiento de los precios. El proceso de producir carburante se ha encarecido, haciendo que el producto final sufra el mismo resultado.

Calero advierte que el precio del barril Brent en las noticias ya no sirve para saber cuánto va a costar llenar el depósito. El precio final es la incorporación de los biocombustibles obligatorios por ley, los márgenes de distribución de las petroleras y los costes logísticos internos de cada país, factores que también se han encarecido.

El estrecho de Ormuz

Los conflictos en Oriente Medio y la guerra de Irán son otro factor decisivo. Puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz se han convertido en territorios en disputa, poniendo en riesgo el suministro global. Los barcos encargados de transportar el petróleo deben dar un rodeo mayor, haciendo que se repercuta el precio final. Calero tranquiliza afirmando que no nos vamos a quedar sin diésel en las estaciones, pero sí que traerlo va a resultar más caro por el encarecimiento de los seguros marítimos y el transporte.