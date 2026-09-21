Se insta a los conductores españoles con vehículos de gasolina o diésel a llenar sus depósitos cuanto antes: este es el motivo

El precio de los carburantes volverá a subir en España y aumenta también la preocupación entre aquellas personas que utilizan sus vehículos diariamente para desplazarse. Algo tan sencillo como acudir al trabajo, ir a la universidad o realizar un viaje largo se convertirá en algo mucho más complejo debido a esta subida. Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de gasolina se sitúa de media en 1,866 euros y el diésel alcanza los 1,834 euros. Unos precios que no dejan a nadie indiferente, ya que llenar un depósito de 55 litros cuesta en torno a 102,63 euros en un vehículo de gasolina y 100,87 euros en uno diésel.

La gasolina por encima del diésel

La principal novedad de esta subida se relaciona con que la gasolina vuelve a ser más cara que el diésel. El precio medio del litro de gasolina ha aumentado un 2,88 % en una semana, en cambio, el gasóleo ha registrado una subida del 2,17 %. Por eso, la diferencia entre ambos se encuentra en los cambios fiscales que se han ido aplicando desde principios de este mes. En la actualidad, la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos es diferente para la gasolina y el diésel, modificando el precio final que pagan los consumidores.

El mercado internacional de petróleo

Existe una evolución del mercado internacional del petróleo detrás de esta subida. Además, las tensiones geopolíticas, el coste de los productos refinados y las condiciones del mercado energético contribuyen a mantener elevados los precios de los carburantes.

Las recomendaciones

Los expertos aconsejan que ante esta situación, los conductores deberán llenar el depósito antes de este jueves 24 de septiembre. El motivo de esta recomendación se traduce en evitar que la subida afecte aún más al bolsillo de los conductores, ya que el jueves se prevé que el aumento sea más pronunciado. Aunque esto no se traduce en que la subida se produzca ese día concretamente. Los precios de las gasolineras variarán en función de la evolución del mercado y podrán marcar diferencias importantes entre estaciones de servicio.

Al mismo tiempo, comparar los precios se suma a esa serie de consejos para asegurar la opción más económica. Por lo tanto, esta situación supondrá un nuevo incremento del gasto para los conductores españoles y con la gasolina cerca de los 1,90 euros por litro y el diésel por encima de los 1,80 euros, llenar el depósito volverá a superar el precio de los 100 euros en numerosos vehículos.