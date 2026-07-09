El fin de la rebaja del IVA decretado por el Gobierno encarece los carburantes hasta un 5,6%

El precio de los carburantes ha puesto fin esta semana a su tendencia de descenso de los precios del último mes, que le había llevado a encadenar cinco caídas y a acumular un descenso de hasta el 11% para el diésel y tocar mínimos anuales para la gasolina. En consecuencia, se ha encarecido hasta casi un 5,6%, tras el fin de la rebaja del IVA al 10%.

En concreto, en el caso del precio medio del litro de gasolina, ha escalado esta semana un 5,56% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,517 euros, volviendo así a niveles de hace un mes.

De esta forma, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,535 euros, tras encarecerse un 2,13% con respecto a la semana pasada, tocando así niveles de hace dos semanas, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Suben los precios de los carburantes tras retirar la ayuda

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se produce después de que el pasado 29 de junio, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre.

A pesar de estos encarecimientos en esta semana, el precio medio del diésel se mantiene muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.