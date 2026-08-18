Bruselas autoriza a Santander y Centerbridge la compra de Ebury

La Comisión Europea ha aprobado este martes, 18 de agosto, en virtud del Reglamento de Fusiones de la UE, la adquisición del control conjunto de la compañía británica de servicios financieros Ebury Partners Limited por parte del Banco Santander y el fondo estadounidense Centerbridge Partners.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la operación no plantea problemas de competencia en el mercado interior dada la «limitada posición de mercado» que resulta de la transacción propuesta. Por ello, el expediente ha recibido el visto bueno regulatorio sin condiciones.

La transacción, centrada en el sector de los servicios bancarios y de pago, da continuidad a la reorganización accionarial anunciada a finales del pasado mes de abril, cuando la fintech especializada en pagos internacionales y cambio de divisas cerró rondas de financiación por unos 634 millones de euros lideradas por Centerbridge.

Hay que recordar que Ebury ya formaba parte del negocio global de Payment Solutions de Santander, que tiene como objetivo un crecimiento anual de ingresos superior al 15% entre 2026 y 2028 -en euros constantes y comparables- y un margen Ebitda cercano al 45% en 2028.

Ebury opera en 30 mercados regulados y presta servicio a más de 27.000 empresas

En dicha operación, la entidad presidida por Ana Botín se comprometió a invertir unos 57 millones de euros adicionales para conservar su posición como accionista mayoritario de Ebury, manteniendo un 55% de la participación.

Ebury opera en 30 mercados regulados y presta servicio a más de 27.000 empresas en todo el mundo, permitiendo pagos en más de 140 divisas en 160 países. Su plataforma tecnológica permite a los clientes enviar y recibir pagos internacionales, gestionar el riesgo de tipo de cambio, mover fondos entre filiales en tiempo real e integrarse con sus sistemas financieros.