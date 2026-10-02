Las lluvias torrenciales causan inundaciones en zonas de Tarragona de madrugada

El temporal que azota el Mediterráneo desde ayer jueves, impulsado por una DANA y una fuerte inestabilidad atmosférica, está dejando su huella más intensa en la provincia de Tarragona y las Tierras del Ebro, zonas que concentran los avisos rojos de AEMET y los niveles máximos de peligro de Meteocat.

Las lluvias torrenciales, acompañadas de tormentas eléctricas, posible granizo de gran tamaño y rachas de viento fuertes, comenzaron a intensificarse a partir del mediodía del jueves en el litoral y prelitoral tarraconense y se desplazaron hacia el sur durante la tarde y la noche, con el pico de adversidad previsto entre la madrugada y la mañana del viernes.

Hasta primeras horas de este viernes se han registrado acumulados destacados, como los más de 80 litros por metro cuadrado en la Isla de Buda, cerca de 70 en la Bisbal del Penedés y cantidades entre 30 y 50 litros en varios puntos del Camp de Tarragona y el Bajo Ebro. Estas precipitaciones han provocado ya inundaciones puntuales, especialmente en el polígono Francolí de Tarragona y en calles de Tortosa y Coma-ruga, además de decenas de intervenciones de los Bomberos, más de un centenar de llamadas al 112 y cortes de suministro eléctrico que han afectado a varios miles de usuarios en el Bajo Ebro.

La movilidad también se ha resentido con cancelaciones de trenes de larga distancia entre Cataluña y Valencia, mientras que varios municipios de las Tierras del Ebro han suspendido las clases y Protección Civil ha enviado reiterados mensajes ES-Alert a la población.

Las previsiones mantienen el aviso rojo en el litoral sur de Tarragona y las Terres de l’Ebre, con la posibilidad de superar los 90 litros en una hora y alcanzar o sobrepasar los 200-250 litros en 12 o 24 horas en los puntos más afectados. Se recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos.

Valencia y Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado también el aviso rojo (riesgo extremo) en el litoral e interior norte de Castellón, así como en el litoral de Valencia. Las autoridades advierten de un «peligro extraordinario» con acumulaciones que podrían alcanzar los 300 litros por metro cuadrado, lo que genera un riesgo crítico de inundaciones súbitas, crecidas de barrancos y ramblas.