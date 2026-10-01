Ayuso en ‘Horizonte’: «Nos gobierna la mafia y yo tengo miedo de que se alargue y que España sea irreconocible»
"Yo creo que están preparando el terreno, probablemente para elecciones"
"Van a ser tiempos muy duros, especialmente en ciudades como Madrid, donde los ciudadanos son rehenes de lo que está pasando"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en el programa Horizonte que «nos gobierna la mafia y yo tengo miedo de que se alargue y que España sea irreconocible», en respuesta a una de las preguntas de Iker Jiménez.
Ayuso ha resumido el sanchismo diciendo que «estamos en un momento en el que, como en otros momentos a lo largo de la historia, la izquierda y, en concreto, el PSOE y ese Frente Popular que está pergeñando Pedro Sánchez, han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática y sometiéndose a la separación de poderes, al Estado de Derecho, a la alternancia política y, por tanto, vamos a vivir escenas durísimas en las próximas semanas, los próximos meses».
Ha añadido que «la imagen de España en el mundo ahora mismo es una vergüenza: Ceuta, Puerta del Sol…» y que «hay una pelea entre las tres izquierdas y el señor de la Moncloa quiere hacer una revolución».
Por eso, ha dicho que presiente «que van a ser tiempos muy duros, especialmente en ciudades como Madrid, donde los ciudadanos son rehenes de lo que está pasando y de lo que están pergeñando».
«Yo creo que están preparando el terreno, probablemente para elecciones, pero, desde luego, para seguir quemando las calles. Por eso, yo me veo obligada a ir a un tribunal y pedir amparo judicial, por toda la gente cuyos derechos están siendo vulnerados ahora mismo en la Puerta del Sol, y porque eso no es España, porque eso no se puede permitir un solo día y porque la decadencia es un virus cancerígeno que se pega y se propaga a gran velocidad», ha aseverado.
Sobre los dos decretos de la vivienda que Junts acaba de asegurar que rechazará este viernes en el Congreso, Ayuso ha dicho que «no es lamentable y el otro también». «Están preparando el terreno, no sé si para elecciones, pero sí para quemar las calles».
Ha insistido en que «Sánchez no para todos los días de hacer daño a todos los españoles, con el abandono de las fronteras, que algún día sabremos por qué, la promoción sistemática de la inseguridad ciudadana, la tensión callejera, el ataque a las pymes, a los agricultores, ganaderos y transportistas».
Y ha enfatizado que «la fortaleza de España es la clase media y están forzando la lucha de clases; por eso fabrican pobreza para protestar contra los ricos». «No han dejado de alimentar a Franco, que la gente sienta como propia una guerra civil que no ha vivido».