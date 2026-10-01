Ayuso en ‘Horizonte’: «Nos gobierna la mafia y yo tengo miedo de que se alargue y que España sea irreconocible»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en el programa Horizonte que «nos gobierna la mafia y yo tengo miedo de que se alargue y que España sea irreconocible», en respuesta a una de las preguntas de Iker Jiménez.

Ayuso ha resumido el sanchismo diciendo que «estamos en un momento en el que, como en otros momentos a lo largo de la historia, la izquierda y, en concreto, el PSOE y ese Frente Popular que está pergeñando Pedro Sánchez, han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática y sometiéndose a la separación de poderes, al Estado de Derecho, a la alternancia política y, por tanto, vamos a vivir escenas durísimas en las próximas semanas, los próximos meses».

Ha añadido que «la imagen de España en el mundo ahora mismo es una vergüenza: Ceuta, Puerta del Sol…» y que «hay una pelea entre las tres izquierdas y el señor de la Moncloa quiere hacer una revolución».

Por eso, ha dicho que presiente «que van a ser tiempos muy duros, especialmente en ciudades como Madrid, donde los ciudadanos son rehenes de lo que está pasando y de lo que están pergeñando».

«Yo creo que están preparando el terreno, probablemente para elecciones, pero, desde luego, para seguir quemando las calles. Por eso, yo me veo obligada a ir a un tribunal y pedir amparo judicial, por toda la gente cuyos derechos están siendo vulnerados ahora mismo en la Puerta del Sol, y porque eso no es España, porque eso no se puede permitir un solo día y porque la decadencia es un virus cancerígeno que se pega y se propaga a gran velocidad», ha aseverado.

Sobre los dos decretos de la vivienda que Junts acaba de asegurar que rechazará este viernes en el Congreso, Ayuso ha dicho que «no es lamentable y el otro también». «Están preparando el terreno, no sé si para elecciones, pero sí para quemar las calles».

Ha insistido en que «Sánchez no para todos los días de hacer daño a todos los españoles, con el abandono de las fronteras, que algún día sabremos por qué, la promoción sistemática de la inseguridad ciudadana, la tensión callejera, el ataque a las pymes, a los agricultores, ganaderos y transportistas».

Y ha enfatizado que «la fortaleza de España es la clase media y están forzando la lucha de clases; por eso fabrican pobreza para protestar contra los ricos». «No han dejado de alimentar a Franco, que la gente sienta como propia una guerra civil que no ha vivido».