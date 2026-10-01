Portugal no se ‘libra’ de Cristiano: Höjlund hace su celebración tras marcar con Dinamarca

Cristiano Ronaldo siempre será un ídolo para las nuevas generaciones. Sea cual sea el fin de sus días en el fútbol. Prueba de ello es que este jueves un jugador del rival de Portugal, en el día después de que abandonase la concentración de su selección por un conflicto con Jorge Jesús, celebró su gol como el bicho.

Rasmus Höjlund, delantero de Dinamarca, se acordó de Cristiano en su celebración del 2-2 contra Portugal haciendo el gesto de su ídolo. Tras un buen contraataque de su selección, el delantero danés remató con una bonita vaselina y, en la cara de los portugueses, mandó un guiño al legendario delantero luso al marcar el tanto que igualaba el partido de la Liga de Naciones.