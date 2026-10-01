La lluvia deja más de 112 litros en Xodos (Castellón) mientras Renfe cancela trenes en Valencia de modo preventivo

Las lluvias torrenciales anunciadas para la jornada de este jueves ya han hecho acto de presencia. En Xodos, un pequeño municipio de la provincia de Castellón, ubicado en la comarca de Alcalatén, han precipitado más de 112 litros por metro cuadrado. En tanto que en Eslida, en la Plana Baja, se han recogido 72. En el Alto Palancia destacan los más de 67 litros por metro cuadrado que han precipitado sobre el término de Viver.

En su conjunto, la situación meteorológica que atraviesa la Comunidad Valenciana, pero sobre todo la provincia de Valencia, ha llevado a Renfe a cancelar sus trenes de Cercanías que tienen como núcleo Valencia, los trenes de media distancia con salida o llegada en la ciudad de Valencia y los de larga distancia que enlazan Valencia con Barcelona, según ha informado la propia compañía esta misma tarde.

La situación que comienza a vivirse en algunos puntos de la provincia de Castellón ha quedado reflejada en un vídeo que los bomberos de la Diputación de esa provincia han publicado a primera hora de la tarde de este jueves, en el que advierten que «esto es tan solo el inicio» y que las precipitaciones más importantes «están por llegar».

En paralelo a todo ello, como se ha dicho, Renfe ha decidido suspender, a partir de las 18:00 horas de este jueves, todos los trenes de Cercanías de núcleo Valencia debido a las condiciones meteorológicas y a la alerta roja decretada por la Agencia Valenciana de Meteorología (AEMET), también a partir de las 18:00 horas. La suspensión afecta a todas las líneas. Y en concreto, la C1, entre Valencia y Gandía; la C2, entre Valencia, Játiva y Moixent; la C3, entre Valencia, Buñol y Utiel; y la C4, entre Valencia y Castellón.

También ha quedado suspendida la circulación de los servicios de Media Distancia con origen y destino en la ciudad de Valencia. Y la de los trenes de larga distancia del Corredor Mediterráneo (Euromed e Intercity) que enlazan la Comunidad Valenciana con Cataluña.

La compañía ha adoptado estas medidas al objeto de «garantizar la seguridad de los viajeros y de los trabajadores», según ha expresado la propia Renfe en un comunicado, en el que añade que, si las condiciones meteorológicas mejoran, actualizará la información disponible y restablecerá progresivamente los horarios habituales.