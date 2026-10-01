La delegación del Gobierno que permite la acampada de Sol blinda el Congreso para la votación de los decretos

La delegación del Gobierno en Madrid, que lidera Francisco Martín Aguirre y que ha consentido que haya cientos de tiendas de campaña con manifestantes acampados en la Puerta del Sol, ha diseñado un dispositivo de seguridad policial en el perímetro exterior y las calles aledañas al Congreso de los Diputados para la votación de este viernes de los dos decretos de vivienda en la Cámara Baja.

El Sindicato de Inquilinas ha fijado este viernes como uno de los momentos más importantes dentro de las movilizaciones por el derecho a la vivienda que han provocado la acampada en la Puerta del Sol, coincidiendo con el pleno del Congreso, que se prevé que comience a las 11:00 horas y en el que se someterán a convalidación los citados decretos aprobados por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Según ha podido saber OKDIARIO, se ha convocado una quedada este viernes a las 11:30 horas para realizar una marcha en dirección al Congreso desde la carpa levantada en Sol del Sindicato de Inquilinas. En la previsión también está que los manifestantes se acerquen con pancartas, cacerolas y silbatos para hacer ruido, y que permanezcan lo más cerca posible de la Cámara Baja hasta que finalice la votación sobre los dos decretos de vivienda.

El dispositivo previsto alrededor del Congreso de los Diputados se pondrá en marcha en principio a partir de las 10:00 horas del viernes y contará con restricciones de movimiento en los accesos al Palacio del Congreso y su ampliación, tanto por la Carrera de San Jerónimo como por las calles Cedaceros y Zorrilla. El dispositivo sería similar al que se puso en marcha durante la visita del Papa León XIV en junio a Madrid.

El Congreso de los Diputados se encuentra a escasos 500 metros de la Puerta del Sol, donde este jueves se han cumplido cinco días desde que comenzara la acampada tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen Abascal y que continúa en la actualidad a pesar del acuerdo para que la mujer de 87 años regrese a su casa.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha permitido todas las movilizaciones derivadas de la manifestación y la acampada en la Puerta del Sol. La Comunidad de Madrid acusó hace días a Interior de «lavarse las manos» al pasar a la Policía Municipal la responsabilidad de desalojar Sol.

Martín ha rechazado el ultimátum del Ejecutivo para desalojar Sol en 48 horas escudándose en «el derecho fundamental de reunión», el mismo que limitó en Ferraz en 2023 y 2024, donde vio riesgos de seguridad y frenó las protestas contra Pedro Sánchez pero no ve frente a la Real Casa de Correos, donde se encuentra el despacho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tomará acciones legales.

Ayuso exige la disolución de la acampada

Díaz Ayuso ha anunciado este jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid, que la Comunidad presentará con inmediatez un recurso contencioso-administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno, Francisco Martín, ante la acampada de la Puerta del Sol. Solicitará además medidas cautelarísimas para «la inmediata disolución de esa ocupación ilegal».

Ayuso ha sido tajante en su intervención y ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid de negarse a desalojar una acampada «que nunca se debió permitir» y ha pedido a los acampados que, como mínimo, despejen espacio suficiente para el paso de las ambulancias. «Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes», ha añadido.