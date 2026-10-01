Salen a la luz las vergüenzas del motor Honda: Alonso pierde 2 segundos y Aston Martin ya gastó sus dos comodines

Aston Martin y Honda han puesto al descubierto las vergüenzas del motorista de la escudería de Fernando Alonso. Después de 15 Grandes Premios ofreciendo un nivel bajísimo que le sitúa en el penúltimo puesto de la clasificación de constructores (aunque en la tabla de tiempos de Bakú ya quedó reflejado que están incluso por detrás de Cadillac), varios miembros del equipo han desvelado, por un lado, la cantidad real que pierden en rectas y, por otro, que ya ha gastado sus dos comodines para mejorar aspectos de la unidad del motor.

Durante este jueves, en la previa del Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, Lance Stroll no ha escondido el hándicap que tanto él como Alonso sufrieron el pasado fin de semana en Azerbaiyán y que les impide competir en circuitos de alta velocidad. El ritmo de los Aston Martin ya es bajo de por sí, pero es que además, al paso por la larga recta de Bakú, el piloto español perdía entre ocho décimas y un segundo con Valtteri Bottas, pero en una vuelta completa el déficit aumenta.

La desventaja el pasado sábado fue tan insultante que en la vuelta 22 Alonso y Stroll ya habían abandonado la carrera. Unos días después, el canadiense ha aportado cifras a la vergüenza de Honda: «Nos faltan dos segundos de motor, así que es difícil. En sitios como Bakú y Monza, si no tienes dos segundos de motor, no hay mucho que puedas hacer».

Stroll, que ya protagonizó una rueda de prensa incendiaria en el GP de Australia, donde se descubrió el pastel de Aston Martin en el inicio del Mundial de Fórmula 1 2026, ha vuelto a hablar claro sobre la nula potencia de la escudería: «Por parte del coche, sabemos que empezamos a trabajar en el desarrollo de las nuevas reglas tarde, en comparación con el resto».

Dependen de Honda

«Dimos un gran paso en Budapest y creo que tenemos una dirección clara sobre qué hacer en cuanto al desarrollo. Pero nos falta entre uno o dos segundos, según el circuito, cada fin de semana, en el motor. No se puede hacer mucho con eso, es nuestra debilidad», añadió el canadiense, que aún no sabe lo que es puntuar esta temporada.

Stroll, como Alonso, fía todo el progreso a 2027: «Honda está apretando todo lo que puede para traer más potencia, así que el tiempo lo dirá. Es un interrogante. Veremos en la primera carrera del año que viene». Por su parte, el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, ha revelado que Aston Martin ya ha gastado sus dos comodines con el motor, es decir, las dos ventajas posibles del sistema ADUO.

Ese nuevo apartado del reglamento de la FIA permite a los motoristas más rezagados tocar el motor sin penalizar cada seis citas. En el caso de los verdes, que lo mejoraron el de combustión en Zandvoort, gastaron su segundo comodín en Madring… aunque no lo han confesado hasta Malasia. Se arregló el turbo de Stroll en España y el de Alonso en Bakú.

Mejoras pequeñas

«Se introdujo la segunda especificación del motor en Holanda, y creemos que hay espacio para la mejora y una pequeña ganancia de prestaciones en la calibración. Y luego, en Madrid y Bakú, se introdujo un turbo actualizado utilizando el segundo ADUO», explicó Orihara.

«Hemos encontrado margen para mejorar. Si tenemos un retardo en la salida de curva con el boost o el torque, tenemos que compensarlo con el MGU-K (el motor eléctrico) y eso sacrifica energía que luego queremos emplear en zonas de pie a fondo», añadió el japonés.

«El turbo actualizado ayudará en la manejabilidad, pero también nos dará algo de ganancia en gestión de energía. No hablo de grandes números, siguen siendo pequeños, pero tenemos que seguir trabajando en esa clase de mejoras pequeñas», finalizó Orihara en su atención a la prensa en Sepang.