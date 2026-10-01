Colas kilométricas en Lidl por las brutales ofertas en zapatillas y ropa para hacer senderismo este otoño

El otoño ya está aquí y Lidl vuelve a demostrar que sus campañas de ropa y equipamiento deportivo son un auténtico reclamo. La cadena alemana ha llenado sus supermercados ahora con una nueva colección de prendas y accesorios de la marca Crivit pensados para practicar senderismo, salir a caminar por la montaña o simplemente afrontar los meses de frío con ropa cómoda y preparada para las bajas temperaturas. Una selección con precios especialmente bajos que está provocando que muchos clientes se lancen a por sus productos desde el lunes 28 de septiembre.

Entre los productos que más llaman la atención aparecen las zapatillas de trekking Crivit, disponibles en varios modelos y tallas. Su precio es de 15,99 euros, una cantidad especialmente económica para unas zapatillas diseñadas para caminar por terrenos de montaña. Según la información de la campaña, cuentan con una plantilla preformada extraíble y una suela preparada para ofrecer comodidad durante las rutas. La ropa tampoco se queda atrás. Uno de los productos estrella son los pantalones técnicos Crivit por 11,99 euros, disponibles para hombre y mujer. Incorporan bolsillos laterales con cremalleras y están pensados precisamente para actividades al aire libre.

Para protegerse de la lluvia y del viento, Lidl propone varias chaquetas. Una de las más llamativas es la chaqueta softshell Crivit por 12,99 euros, disponible en distintos colores y tallas. Se trata de una prenda especialmente interesante para el entretiempo, ya que combina protección frente a las condiciones meteorológicas con un diseño pensado para realizar actividad física. La campaña también incluye una chaqueta híbrida por 13,99 euros, con capucha, bolsillos laterales con cremallera y una combinación de materiales pensada para mantener el cuerpo protegido durante las salidas.

Lidl apuesta por el senderismo

Para aquellos que buscan completar el equipamiento, Lidl también ha puesto a la venta bastones de aluminio para trekking por 12,99 euros el pack de dos. Son telescópicos y regulables, por lo que pueden resultar prácticos para quienes realizan rutas de montaña con frecuencia. La colección se completa con prendas más sencillas para el día a día, como una camiseta interior de lana merino por 12,99 euros, disponible exclusivamente en las tiendas Lidl según la promoción. La lana merino es conocida por sus propiedades térmicas y por ayudar a mantener una temperatura corporal confortable, por lo que puede convertirse en una buena aliada cuando las temperaturas comiencen a bajar.

Con precios que en muchos casos no llegan a los 16 euros, la campaña vuelve a poner a Lidl en el punto de mira de los que buscan equipamiento deportivo económico. La experiencia de anteriores promociones demuestra que algunos de estos productos pueden agotarse rápidamente, especialmente las zapatillas y las prendas más populares. Por eso, quienes tengan pensado renovar su ropa para hacer senderismo este otoño tendrán que darse prisa, pues las mejores gangas de Crivit podrían durar muy poco en los supermercados de Lidl, que desde el pasado lunes 28 de septiembre están recibiendo miles de usuarios buscando estos artículos.