La costumbre típica de la España de los años 80 que hoy puede costarte 1.500€ de multa (y mucha gente lo no sabe)

Uno de los trucos de limpieza más típicos de la España de los 80 era tender las sábanas en los balcones, las toallas en la barandilla y dejar las camisas mirando a la calle. Sin embargo, hoy en día en muchos lugares del país te pueden multar por ello.

Por increíble que parezca, dependiendo del municipio y de cómo se coloque el tendedero la multa puede ascender hasta los 1.500 euros, por lo que debes andarte con ojo.

De hecho, no existe una prohibición nacional aplicable a toda España: la ordenanza de cada localidad y las reglas de la comunidad de propietarios determinan qué está permitido.

La costumbre de limpieza ochentera que hoy está prohibida en España

Quien creció viendo ropa colgada bajo las ventanas puede repetir el gesto sin plantearse que esté regulado. Al fin y al cabo, secar la ropa al aire libre sigue resolviendo la misma necesidad doméstica que hace cuarenta años.

Sin embargo, ahora las ordenanzas son más estrictas y pueden establecer límites sobre lo que queda expuesto hacia la vía pública. Por ejemplo, el lugar donde se cuelgan las prendas, la instalación utilizada y su integración en la fachada pueden cambiar las consecuencias.

Eso sí, aunque era más frecuente colgar las sábanas en el balcón no podemos pensar que en los años 80 no había ningún tipo de restricción. Lo cierto es que en algunas fincas ya existían prohibiciones o condiciones internas que había que respetar.

Que una escena fuera habitual no significa que estuviera autorizada en cualquier edificio. Ahora algunos echan de menos esos años, pero otros creen que era poco estético.

El ejemplo para entender cómo te pueden multar con 1.500 euros por tender

La cifra de 1.500 euros no es aleatoria, sino que hay ordenanzas municipales que apoyan esa cifra. Por ejemplo, en Lorca (Murcia) incorporan restricciones relacionadas con el ornato público. Es decir, con el aspecto exterior de los inmuebles y del entorno urbano.

En este caso, tender la ropa en las barandas de los balcones y en la parte inferior de las ventanas figura entre las infracciones leves, sancionadas con entre 151 y 750 euros.

El tramo de 751 a 1.500 euros corresponde a las infracciones graves. Algunos casos donde te pueden multar con esa cantidad es al instalar tendederos en la fachada principal fuera de los huecos previstos para ese uso o sin la protección de mamparas o celosías integradas estéticamente en el entorno.

¿Mi comunidad de vecinos puede limitar donde puedo tender mi ropa?

Además de consultar la ordenanza municipal, hay que revisar los estatutos de la comunidad, que pueden contener restricciones anteriores a las últimas reformas locales.

Ten en cuenta que son dos ámbitos diferentes: una limitación del edificio puede existir aunque el ayuntamiento no sancione esa misma práctica.

En estos casos el incumplimiento de una regla comunitaria tampoco equivale por sí solo a recibir una multa municipal. La comunidad puede exigir que se respete la prohibición y, cuando corresponda, acudir a las vías legales previstas.

Por ello, lo que deberías hacer antes de colocar un tendedero exterior es comprobar si la finca dispone de patios, azoteas o espacios habilitados para tender la ropa y en qué condiciones.