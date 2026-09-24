Hasta 100.000€ de multa por coger setas sin permiso en Zamora: los montes donde hace falta licencia y cuánto cuesta obtenerla

Hemos normalizado ver multas a agricultores por alterar el campo, pero olvidamos que los particulares tampoco se libran de las sanciones. Por ejemplo, en Zamora puedes meterte en un problema si recoges setas sin permiso, aunque sean para consumo propio.

Si no quieres que te multen debes tramitar las autorizaciones pertinentes del Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano y su acotado de ampliación. Ambos espacios reconocen los mismos permisos, de modo que basta con obtener uno para recoger setas en los terrenos incluidos en estas dos zonas.

No lo tomes a la ligera porque si te pillan cogiendo setas sin permiso van a multarte. La legislación forestal contempla hasta 100.000 euros para las infracciones graves.

Dónde necesitas permiso para recoger setas en Zamora

El Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano, identificado como PMZA-50.001, comprende terrenos regulados de San Pedro de Ceque, Santibáñez de Vidriales, Brime de Sog, Espadañedo, Asturianos, Peque, San Vitero, Riofrío de Aliste, Trabazos, Ferreruela y Viñas.

Por su parte, el acotado de ampliación ZA-50.024 incorpora terrenos de Camarzana de Tera, Rabanales, San Vicente de la Cabeza, Manzanal del Barco, Losacino y Pedralba de la Pradería. Además, también incluye Carbajales de Alba y Gallegos del Río.

Fíjate en estas zonas antes de elegir una ruta y, sobre todo, aprende a leer la señalización y la delimitación, para tener claro dónde sirve la autorización. Desconocer la ley, no te va a librar de una sanción.

La buena noticia es que fuera de los terrenos acotados o reservados, la normativa contempla la recogida episódica sin permiso donde esté permitida.

Debe ser esporádica, sin ánimo de lucro y para autoconsumo o recreo, con un máximo de tres kilos por persona y día. Las trufas quedan excluidas de esta posibilidad.

Cómo obtener permiso para recoger setas en Zamora

El precio depende de la relación del recolector con el territorio y del uso que vaya a dar a las setas. Para los visitantes que no sean locales ni vinculados, el permiso general recreativo cuesta 20 euros y tiene una duración de dos días.

Si eres un recolector local, el permiso sólo te cuesta 15 euros por temporada, tanto para aprovechamiento recreativo como comercial. En el caso de las personas vinculadas, la modalidad recreativa cuesta 25 euros, mientras que la comercial asciende a 50 euros.

La autorización general se tramita a través de Micocyl, y para las modalidades locales y vinculadas se puede acudir a los ayuntamientos, además de utilizar la renovación por internet cuando corresponda.

Si consigues ahora el permiso, vas a tener tiempo de sobra para irte al campo a por setas. Los permisos de temporada están vigentes hasta el 31 de julio de 2027.

Si coges setas sin permiso en Zamora pueden multarte con 100.000 euros

En cuanto a la protección del medioambiente, hemos visto multas elevadísimas por afectar a la naturaleza. En España, la base de la mayoría de sanciones viene en la Ley de Montes.

Según la normativa, las sanciones van de 100 a 1.000 euros para las infracciones leves, de 1.001 a 100.000 euros para las graves y de 100.001 a un millón para las muy graves. La cuantía exige valorar las circunstancias de cada caso.

En determinados aprovechamientos sin autorización, la ley autonómica considera grave que los daños ocasionados necesiten más de seis meses y menos de diez años para repararse.

Por eso con la recolección de setas se puede considerar una infracción grave, por lo que la multa máxima sería de 100.000 euros. Además, se te puede incautar el material y los medios empleados.