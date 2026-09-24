Raventós Codorníu vende a Jean-Charles Boisset su bodega Artesa Winery en California

Raventós Codorníu ha vendido al propietario del Grupo Boisset, Jean-Charles Boisset, su bodega de Artesa Winery situada en la denominación de origen Los Carneros, en Napa Valley (California, EE.UU.), según ha informado este jueves en un comunicado.

Fuentes de Raventós Codorníu han enmarcado la venta de Artesa Winery en una estrategia de simplificar su estructura y reforzar su foco en España y Argentina, que considera mercados clave para su crecimiento. Artesa nació en 1991 como Codorníu Napa, para hacer grandes espumosos en California, y hoy supera las 140 hectáreas, con viñedos en ladera.

Ubicada en Los Carneros, una de las zonas más frescas de Napa Valley gracias a la influencia marítima de la bahía de San Pablo, Artesa destaca por unas condiciones especialmente favorables para variedades como Chardonnay y Pinot Noir, además de su histórica vinculación con la elaboración de vinos espumosos.

El CEO de Raventós Codorníu, Sergio Fuster, ha destacado que esta bodega «ha sido una parte muy importante» de su historia internacional y una de las de mayor éxito en su portafolio.

Boisset ha definido Artesa como una unión excepcional entre viticultura, paisaje, arquitectura y cultura del vino, y ha asegurado su compromiso de «preservar su identidad, apoyar a su equipo y desarrollar todo su potencial manteniendo la esencia que la ha convertido en una referencia» de Napa Valley.