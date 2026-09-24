Adiós a la jornada laboral de 40 horas para los funcionarios en España: el BOE confirma la reducción de hasta 35 horas semanales

El martes 22 de septiembre de 2026 numerosos funcionarios estrenaron la jornada laboral de 35 horas semanales. Los beneficiarios por esta medida son el personal al servicio de la Administración de Justicia y los letrados de esta misma administración que cuentan con un nuevo régimen de jornada y horario.

Este cambio se produce tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través del conjunto de las resoluciones que se encargan de regular las nuevas condiciones laborales. Así que, este nuevo sistema ha establecido un cómputo anual de 1.512 horas junto con mecanismos de compensación para algunos servicios realizados fuera del horario ordinario.

Los protagonistas de este cambio

La nueva jornada engloba al personal de la Administración de Justicia que incorporaba el martes un nuevo régimen horario. Una medida que reduce considerablemente las horas semanales trabajadas de 37,5 a 35. Además, la normativa establece que los calendarios laborales deberán concretar la distribución de las horas a lo largo del año y también los aspectos relacionados con los horarios de atención al público y organización de la jornada durante los meses de verano. El objetivo de esto es adaptar la organización del trabajo a la nueva jornada sin perjudicar la prestación de los servicios públicos.

La compensación por las horas realizadas

Este nuevo régimen confirma cuáles son las compensaciones horarias para aquellos trabajadores que presten servicio fuera de su jornada ordinaria. Además, las horas que realicen en algunas franjas horarias, fines de semana y días festivos tendrán una compensación superior a la hora de trabajo ordinaria. Lo anterior ha supuesto regular los diversos criterios que computan los servicios extraordinarios. El sistema ordena la prestación de servicios que deben mantenerse en determinadas circunstancias fuera del horario habitual.

La aplicación de esta jornada

La implementación de las 35 horas para los funcionarios no sólo supone un cambio en su vida laboral, sino que no se está llevando a cabo de la misma forma en todas las administraciones públicas. La situación depende de la administración y de los acuerdos alcanzados en cada territorio.

Por ejemplo, la propia Administración General del Estado ya había avanzado en la reducción de la jornada ordinaria de sus empleados públicos y en cambio, otras administraciones autonómicas y locales mantienen sus propios calendarios y procesos de negociación todavía. Por lo tanto, desde hace dos días numerosos trabajadores de la administración de Justicia han comenzado a aplicar la jornada laboral de 35 horas, con un cómputo anual de 1.512 horas y nuevas reglas de distribución y compensación de su tiempo trabajado.