El Brent ha escalado hasta tocar los 106 dólares y registrar un incremento cercano al 3% diario en una jornada marcada por la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, ante la que el país norteamericano ha anunciado una prórroga de su tregua arancelaria con China hasta el 10 de enero.

De su lado, el crudo West Texas Intermediate (WTI) incrementaba su precio hasta superar los 94 dólares por barril y registraba una subida superior al 2%.

Trump y Xi Jinping mantendrán en las próximas horas un cara a cara en la ciudad de Washington, en la que será la segunda reunión entre ambos mandatarios durante este año, tras la visita oficial del inquilino de la Casa Blanca al gigante asiático en mayo.

Previo al encuentro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado un acuerdo con China para prorrogar la tregua arancelaria entre ambos países conocida como el ‘acuerdo de Busan’, que habría expirado el 10 de noviembre, hasta el 10 de enero de 2027.

Declaraciones de Bessent

«Hoy hemos acordado prorrogar lo que llamamos el acuerdo de Busan, la distensión económica entre ambos países que debía finalizar el 10 de noviembre, hasta el 10 de enero, para darnos más tiempo de ver qué podemos hacer en el frente económico», ha declarado Bessent en una entrevista para la cadena Fox News.

Por su parte, Xi Jinping ha defendido a su llegada a Estados Unidos la necesidad de que Washington y Pekín mantengan una relación basada en la cooperación y el diálogo. El presidente chino ha subrayado que ambas potencias deberían actuar «como socios y no como adversarios», y ha opinado que los objetivos nacionales de ambos países no tienen por qué ser incompatibles.

Asimismo, Xi ha señalado que espera mantener con Trump un «diálogo profundo» sobre las relaciones bilaterales y los principales asuntos internacionales, así como ampliar los ámbitos de cooperación entre ambos países. También ha manifestado su intención de reunirse con representantes de distintos sectores de la sociedad estadounidense.

En cuanto a la guerra de Irán, las palabras de Trump ante la Asamblea General de la ONU siguen generando reacciones en la parte iraní y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán señaló este miércoles que las repetidas amenazas son una herramienta de «propaganda interna» que evidencia el «callejón sin salida» en el que se encuentra el país norteamericano.

«Tales palabras demuestran que la estrategia estadounidense está en un callejón sin salida en su agresión contra la nación iraní, y la repetición de las amenazas y afirmaciones infundadas, dado el agotamiento del Ejército estadounidense, no es un signo de poder sino un signo de su desesperación estratégica», han afirmado en un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Mehr.

Bessent ha vuelto a reiterar que el conflicto armado no se alargará mucho más, aunque no ha querido marcar una fecha concreta en el calendario. «No sé si será cuestión de una semana, un mes o dos meses, pero acabarán rindiéndose», ha vaticinado el secretario del Tesoro.