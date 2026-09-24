Así cazan los drones de la Policía a los inmigrantes ilegales recién llegados a Ibiza en patera

En mitad de la noche y casi a ciegas. Así arrancó un operativo policial el pasado miércoles en Ibiza tras la llegada de una patera procedente del norte de África en Cap des Falcó. Buscar a un grupo de inmigrantes en esas condiciones no era nada fácil, pero la Policía Local de Sant Josep activó un dispositivo de inmediato y logró resolver la búsqueda con la inestimable ayuda de un dron.

Sobre las 21:50 horas, los agentes activaron de inmediato el Ecosistema de Drones de Sant Josep y pusieron a volar una de sus naves. Con la visión nocturna activada, el dron tardó poco en rastrear el perímetro desde el aire y dar con la clave. Un grupo de 17 personas avanzaba a toda prisa, corriendo por una carretera cercana para alejarse del punto donde habían desembarcado.

Verlos desde arriba lo cambió todo. Con las imágenes en tiempo real, la patrulla pudo coordinar la maniobra desde el aire y enviar los coches patrulla directos al punto exacto. La jugada salió perfecta y varios vehículos policiales consiguieron cortarles el paso e interceptar a todo el grupo en la misma vía, sin mayor complicación.

Una vez detenida la marcha, los propios agentes atendieron e identificaron a los 17 recién llegados para comprobar que estuvieran bien tras la travesía. La operación se llevó a cabo mano a mano con la Guardia Civil y, al terminar los primeros auxilios y trámites en el sitio, el grupo pasó a disposición de la Policía Nacional, que es el cuerpo encargado de gestionar todo lo relativo a la entrada irregular en el país.

Según han informado desde sus redes sociales, la Policía Local de Sant Josep lo tiene claro y asegura que su unidad de drones se ha vuelto indispensable. Su función principal es dar apoyo aéreo en dispositivos de búsqueda y localización como este, logrando que los agentes sobre el terreno vean con claridad lo que pasa a oscuras y desde las alturas.