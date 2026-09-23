Ibiza destina cinco millones a vivienda social para residentes que lleven 10 años viviendo en la isla

Ibiza destina 5 millones a vivienda social para residentes que lleven 10 años viviendo en la isla, que permitirá reforzar el parque público municipal mediante la adquisición de viviendas y avanzar en la recuperación de inmuebles municipales de Sa Penya.

La modificación presupuestaria, tramitada mediante créditos extraordinarios y financiada con remanente de tesorería, destinará 2,9 millones de euros a la compra de viviendas o edificios de uso residencial para incorporarlos al patrimonio municipal y 1,8 millones de euros a la rehabilitación integral de la unidad de actuación UA 2-3 de Sa Penya.

La primera teniente de alcalde y concejala de Recursos Económicos, Gema Marí, ha señalado que esta operación supone «transformar la buena situación económica del Ayuntamiento en soluciones para uno de los principales problemas que tienen hoy nuestros vecinos: el acceso a una vivienda».

«No queremos que la vivienda sea únicamente una preocupación que figure en los discursos. Queremos disponer de suelo, recuperar patrimonio, construir, rehabilitar y también comprar vivienda cuando sea necesario. Tenemos recursos y capacidad de gestión y los estamos poniendo al servicio de nuestros residentes», ha añadido Marí.

La principal partida de la modificación presupuestaria, por importe de 2,9 millones de euros, permitirá al Ayuntamiento adquirir viviendas o edificios residenciales para incorporarlos directamente al parque público municipal.

La memoria justificativa establece que estos inmuebles podrán destinarse a políticas públicas de vivienda, preferentemente en régimen de alquiler asequible o social, de acuerdo con los criterios y procedimientos que posteriormente determine el Ayuntamiento, y siempre con prioridad absoluta para residentes con al menos 10 años de empadronamiento en el municipio.

Esta vía permitirá complementar la promoción de vivienda nueva con la incorporación de inmuebles ya existentes, una fórmula que puede permitir obtener nuevas unidades residenciales en plazos más reducidos cuando los inmuebles cumplan las condiciones jurídicas, técnicas y económicas necesarias. La propia memoria municipal plantea la combinación de rehabilitación y adquisición como dos instrumentos complementarios para incrementar el parque público.

«En vivienda no existe una única solución y por eso estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Construir vivienda pública es imprescindible, pero también debemos recuperar viviendas municipales, movilizar suelo y explorar la adquisición de inmuebles que puedan ponerse al servicio de las políticas públicas», ha explicado la primera teniente de alcalde.

Casi dos millones para Sa Penya

Los otros 1,8 millones de euros se reservarán para financiar la rehabilitación integral de los edificios municipales incluidos en la UA 2-3 de Sa Penya. Los servicios técnicos municipales ya han redactado el anteproyecto de cambio de uso y rehabilitación, que prevé la creación de cinco viviendas de protección pública, manteniendo las alineaciones, la volumetría y los elementos patrimoniales protegidos del conjunto.

Actualmente, se trabaja en la redacción del proyecto básico y ejecutivo.

La actuación permitirá, por tanto, cumplir un doble objetivo: recuperar patrimonio municipal situado en un entorno histórico protegido y devolverle un uso residencial, al tiempo que se continúa incrementando el parque público de vivienda de la ciudad.

Esta inversión se suma a otras actuaciones que el Ayuntamiento ya está desarrollando en Sa Penya dentro del plan municipal Eivissa, una ciutat per viure-hi entre ellas la rehabilitación de viviendas municipales y la incorporación de inmuebles al alquiler asequible. En junio se culminó, por ejemplo, el proceso para adjudicar siete viviendas municipales de alquiler asequible en el barrio, mientras que en julio se licitó la rehabilitación de otro inmueble municipal en Travessia de sa Penya.

Marí ha destacado que esta nueva inversión «forma parte de una política de vivienda mucho más amplia y sostenida en el tiempo» y ha defendido que la prioridad municipal es dar respuesta a las necesidades residenciales de las personas que viven en la ciudad.

«Queremos una Ibiza en la que nuestros jóvenes puedan estudiar, trabajar, formar una familia y plantearse un proyecto de vida sin asumir que algún día tendrán que marcharse porque no pueden acceder a una vivienda. Ese es el sentido último de Eivissa, una ciutat per viure-hi: que esta ciudad continúe siendo una ciudad para vivir», ha afirmado la regidora de vivienda Lola Penín.