El sainete del spray pimienta del Congreso: un trabajador del PP dice ahora que lo accionó «instintivamente» mientras lo limpiaba en el baño

Un spray pimienta ha protagonizado la polémica del día en el Congreso de los Diputados. Todo ha comenzado en torno a las 10:00 horas, cuando la presidenta de la Cámara baja, la socialista Francina Armengol, ha expulsado a la diputada del PP Ana Vázquez por mostrar un spray de este tipo durante su intervención en el hemiciclo, al considerarlo un «arma».

Poco después, se ha conocido que la Policía ha tenido que precintar varias zonas del Congreso, entre ellas los baños, una cafetería y los despachos de Vox y Bildu, tras detectar gas tóxico en algunas de las instalaciones. Hasta 12 personas se han visto afectadas al inhalar este gas tóxico que ha ido saltando de sala en sala a través de los conductos de ventilación.

Al ver el revuelo ocasionado, un trabajador del PP ha admitido que la diputada le ha pedido que lo limpiara antes de su intervención y él ha procedido a hacerlo en uno de los baños de hombres. Mientras lo lavaba, lo ha «activado instintivamente» y ha salido «un poco de gas». Sin embargo, ha insistido en que no ha sido mucha cantidad, sino lo que parecían «restos», y en que a él no le ha afectado.

Tras lo ocurrido, la Policía ha tenido que precintar varias zonas y hasta 12 personas han resultado afectadas, entre ellas una mujer que ha presentado vómitos. Así las cosas, los agentes presentes en el Congreso han instado a la diputada popular a que entregara el bote de spray pimienta en la comisaría, y ella ha procedido a hacerlo en la Comisaría de la Cámara baja.