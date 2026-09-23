Audiencias ayer, 22 de septiembre: ‘Horizonte’ (11,3%) deja sin opciones a ‘La Revuelta’ (10,8%)

El duelo por la segunda plaza del access prime time tiene a Iker Jiménez y a todo su equipo como claros favoritos a quedársela en las próximas semanas. Horizonte volvió a superar anoche a La Revuelta, algo que comienza a ser habitual en esta batalla por la audiencia de la noche. 11,3% de cuota y 1.289.000 espectadores para el espacio de actualidad en Cuatro, frente a un 10,8% y 1.246.000 para David Broncano en La 1, que ni con la visita de Malú por primera vez pudo vencer en este duelo. Mientras ambos se disputan esa segunda posición, El Hormiguero sigue instalado en un liderazgo que nadie le discute, firmando un 13,1% de cuota y 1.490.000 espectadores, muy lejos del resto de la franja.

El resultado confirma que Horizonte ya es el segundo programa más visto a nivel nacional de la franja del access prime time. Esta tendencia, que comenzó a finales de la pasada, se está confirmando tras el regreso de vacaciones y los grandes datos que Cuatro ha encontrado en el programa de Jiménez y Porter. Por detrás se queda First Dates, que firma una cuarta posición con un buen 9,2 % de cuota, aunque no le sirve para superar a David Broncano y los suyos. En la parte baja de la tabla, la pelea está entre El intermedio (laSexta) y Cifras y letras (5,7%), que apenas tienen unas décimas de diferencia.

Audiencias de la franja del ‘access prime time’ de ayer, 22 de septiembre:

El Hormiguero: 13,1% y 1.490.000

Horizonte: 11,3% y 1.289.000

La Revuelta: 10,8% y 1.246.000

First dates: 9,2% y 1.056.000

El Intermedio: 6% y 693.000

Cifras y letras: 5,7% y 669.000

‘En tierra lejana’ se impone en estricta coincidencia a ‘Supervivientes’ y ‘El túnel’

Ya en el tramo de prime time, En tierra lejana lideró de nuevo en estricta coincidencia con un 13,2% de cuota y 847.000 espectadores, cediendo 1,1 puntos respecto al martes anterior, pero manteniendo su liderazgo por delante de Supervivientes All Stars: Tierra de nadie, que mejoró 1,3 puntos hasta un 12,6% y 809.000 espectadores en esa misma franja (14% de share en su cómputo total en Telecinco).

El túnel, de Jesús Vázquez, subió más de un punto respecto a la semana pasada, hasta un 11,3% de cuota. Por su parte, Código 10 se mantuvo en el doble dígito en Cuatro con un 10,5%, dejando claro el enorme momento que vive Cuatro en audiencias gracias a la actualidad política de nuestro país. El peor dato de la noche es para Congelados, que se quedó muy descolgado en laSexta con un pobre 2,3% y ya se ha convertido en un problema para las noches del segundo canal de Atresmedia.

Supervivientes All Stars: 14% y 762.000

En tierra lejana: 13,2% y 847.000

El túnel: 11,3% y 832.000

Código 10: 10,5% y 651.000

Congelados: 2,3% y 177.000

Antena 3 gana el día con datazos de ‘Pasapalabra’ y ‘La Ruleta’

La cadena de San Sebastián de los Reyes lidera el martes con un espectacular 14,6% de cuota de pantalla, dejando a casi tres puntos de diferencia a La 1, que logró con el 11,9% de cuota. Esta enorme diferencia la consigue, entre otros, gracias a los datos de La ruleta de la suerte, que vivió el primer día sin Laura Moure y el estreno de Brian Pérez, su nuevo azafato, con un 23.4% y 1.654.000 espectadores, y con un Pasapalabra crecido con un 19,1% y 1.552.000 televidentes, su mejor dato desde junio de 2026.